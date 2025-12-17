El PSOE denuncia que 300.000 zaragozanos tengan que esperar 20 días para ver a su médico cabecera

El diputado del PSOE en las Cortes de Aragón Iván Carpi ha denunciado este miércoles que hay alrededor de 300.000 zaragozanos que deben de esperar un mínimo de veinte días para ser atendidos por su médico de cabecera, en un contexto de epidemia de gripe que les obliga a acudir a servicios de urgencias.

Según ha explicado Carpi, que ha tachado de "nefasta" la gestión de la sanidad por el Gobierno aragonés, "hay 300.000 zaragozanos que si piden cita hoy se les va a dar del 7 de enero en adelante, y éste es el Aragón real del que habla el presidente Jorge Azcón”.

A su juicio, "la mala organización del Gobierno de Azcón está expulsando a los ciudadanos de la Atención Primaria, porque debido a una inexistente planificación está condenando a los ciudadanos a ir a urgencias", ha informado el PSOE en un comunicado.

"La sanidad pública va peor"

Tras destacar que la existencia de una "buena" Atención Primaria son claves la cercanía y la inmediatez, ha precisado que las esperas de un mínimo de veinte días en los centros de salud para recibir atención de los médicos de cabecera son datos "oficiales" que se reflejan en la saturación de las urgencias hospitalarias.

Carpi ha indicado que estas esperas llegan, en algunos casos, a 48 días, aunque también a 35, lo que ha "normal" que las situaciones de saturación de las urgencias sean "algo habitual”.

"El Gobierno de Azcón está muy preocupado por la sanidad privada, pero la marcha de la sanidad púbica va a peor desde hace dos años en todos los lugares, y no solo en Zaragoza, sino también en las cabeceras de comarca y, más todavía, en el medio rural, donde los recortes se acusan especialmente”, ha añadido el parlamentario socialista.