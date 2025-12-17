Sinhogarismo en Zaragoza: el consistorio reformula el plan de atención para adaptarlo a la migración irregular

La presencia de personas sin hogar en las calles de Zaragoza es una evidencia palpable, con escenarios tan visibles como el parque Bruil, la estación de Delicias o los asentamientos junto al río Huerva. Más allá de las acciones puntuales, el Ayuntamiento de Zaragoza estaba trabajando en un plan específico de atención que actualmente se encuentra "paralizado". El objetivo es "adaptarlo a una realidad que puede ser coyuntural", pero que ya impacta en los problemas diarios de los servicios sociales, según ha explicado la concejala de Políticas Sociales, Marián Orós.

La motivación de este freno reside en la evolución en el perfil de las personas sin hogar en los últimos años. Orós ha detallado en la comisión del ramo que, debido a "situaciones sobrevenidas", se ha decidido modificar el borrador inicial. Aquel documento, orientado a procesos habitacionales, de salud y autocuidados, entrelazado con los planes de primera oportunidad, debe reformularse ahora para abordar el actual "sinhogarismo crónico".

La concejala ha subrayado que la realidad en Zaragoza cuando se plantearon esas líneas de acción eran "muy distintas" a las que se viven hoy. Para la edil popular, el factor principal del cambio radica en la inmigración irregular, una condición que comparten la mayoría de quienes se ven obligados a pernoctar al raso.

Los datos del consistorio corroboran esta tendencia. En noviembre de 2023, el 60% de las personas que vivían en la calle en Zaragoza eran de origen extranjero, frente al 50% detectado en 2008. "Muchas de ellas tenían problemas de salud mental y adicciones", recuerda Orós, señalando que la capital aragonesa presentaba entonces una de las ratios más bajas de personas sin hogar por habitante.

Sin embargo, Orós ha indicado que el cambio durante este último año ha sido "radical", detectándose que el mayor incremento corresponde a un nuevo perfil: varón joven, de origen africano y en situación irregular. El recuento local realizado en noviembre arrojó un 80% de personas extranjeras, de las cuales el 93% se encuentra en situación irregular, un limbo legal que les impide tanto alquilar una vivienda como trabajar.

Esto ha forzado cambios en los servicios sociales municipales ante lo que consideran una "falta de planificación estatal" frente a la llegada de migrantes, sumado a la gestión de factores que cronifican la pobreza, como la dificultad de acceso a la vivienda, los bajos salarios o la "opacidad" en las políticas de inclusión. La concejala asegura que se trabaja intensamente para "paliar las consecuencias" de "una mala gestión de la migración en todos los sentidos" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Desde el PSOE, el concejal Francisco Galán ha reclamado abordar "de manera distinta" unos problemas que, a su juicio, se han tratado con estrategias ineficaces. Para los socialistas, el equipo de gobierno debe aumentar los recursos y programas de atención. "Hacen falta políticas de trabajo en la calle y refuerzos específicos en la red de profesionales", ha señalado. Asimismo, ante la ampliación de plazas por la llegada del frío, ha considerado que no pueden limitarse a soluciones "paliativas" de tres meses.

Por su parte, desde Zaragoza en Común, el concejal Suso Domínguez ha denunciado que el consistorio lleva "varios años de inacción". Ha lamentado que el gobierno municipal se encuentre enfrascado en una batalla contra el Ejecutivo central, donde quienes pierden son las personas en extrema vulnerabilidad. Además, ha evidenciado que el albergue municipal no está dando la respuesta adecuada y ha calificado de "operaciones cosméticas" los anuncios de las últimas semanas.

Las últimas cifras oficiales constatan el crecimiento de un 60% en el número de personas sin hogar en Zaragoza en los dos últimos años: 266 duermen en la calle