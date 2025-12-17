Vandalismo y falta de inspectores: Zaragoza licita ocho millones extra para el mantenimiento de las zonas verdes

La ciudad de Zaragoza cuenta con más de 100 parques equipados, unas 200 fuentes ornamentales, más de 700 fuentes de agua potable, y más de 20.000 bancos. Todos los elementos forman parte de una red de zonas verdes que se considera esencial "para asegurar la calidad de vida de los ciudadanos, la sostenibilidad urbana y la imagen de la ciudad". Aunque su gestión es compleja. Desde el área de Medio Ambiente explican que la conservación en buen estado de la obra civil y del equipamiento urbano en estas zonas "es clave para mantener la seguridad, funcionalidad y estética de los espacios públicos, contribuyendo a la comodidad y disfrute por parte de la ciudadanía". Sin embargo, el consistorio reconoce que no dispone actualmente "de los medios directos necesarios para llevar a cabo los trabajos de conservación, mantenimiento preventivo, reparación y sustitución" en las mismas, por lo que se han visto obligados a licitar un nuevo contrato por 8,4 millones de euros para lograr firmas especializadas que se hagan cargo de estas tareas.

El nuevo contrato, que desde el Ayuntamiento de Zaragoza enmarcan en la estrategia ZGZ Verde 360, busca garantizar la conservación de las zonas verdes, con especial incidencia en el arbolado y en el equipamiento urbano: quioscos, escenarios, casetas o marquesinas. También se tiene en cuenta la necesidad de mantener en las mejores condiciones posibles las zonas infantiles de la ciudad. Para abarcar todos los aspectos indican que resulta imprescindible "contratar estos servicios a empresas especializadas", según el anuncio de licitación publicado este martes que deberá resolverse el próximo día 8 de enero.

La licitación se divide en tres lotes diferenciados para cubrir distintas carencias del servicio. Tiene un presupuesto base total de 8.400.000 euros y una duración inicial de cuatro años. El primer lote, con un presupuesto de cuatro millones de euros, se centra en la conservación de la obra civil y el mobiliario urbano, abarcando el mantenimiento de elementos como quioscos, fuentes, bancos y pavimentos que sufren deterioro por el uso y la climatología. El informe justificativo indica que resulta imprescindible "un mantenimiento preventivo continuado", así como la reparación inmediata y efectiva de desperfectos o averías detectadas, "garantizando así la prolongación de su vida útil y evitando mayores costes futuros por falta de mantenimiento adecuado".

Una de las nuevas zonas de juego instaladas en Zaragoza. / El Periódico de Aragón

Por su parte, el lote número dos, dotado con 3,12 millones de euros, se destina a garantizar la seguridad y funcionalidad de las 526 áreas de juegos infantiles, las 71 áreas de mayores y los 53 circuitos deportivos básicos distribuidos por toda la ciudad, asegurando el cumplimiento de las normativas técnicas vigentes. El área de Medio Ambiente señala que ll contrato propuesto "es indispensable" debido a la especialización técnica necesaria para la gestión integral de estos equipamientos para la población más joven ya que están expuestos "a un constante deterioro por su uso intensivo", por las condiciones climáticas y por los daños derivados de actos vandálicos.

Finalmente, el tercer lote es el que aborda directamente la fiscalización del servicio, destinando 1,28 millones de euros al control de calidad de los contratos de conservación y a la seguridad del arbolado. Esta rama de la licitación busca implementar una "asistencia técnica externa" que supla la falta de inspectores municipales suficientes para supervisar rigurosamente que las empresas adjudicatarias cumplan con los estándares exigidos, además de gestionar la evaluación de riesgos del arbolado.

El contrato en licitación detalla que Zaragoza gestiona actualmente un patrimonio verde de 8,5 millones de metros cuadrados repartidos en un centenar de parques equipados. En ellos se calculan 172.000 árboles también repartidos en 3.350 hectáreas de montes y riberas.