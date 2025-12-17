Zaragoza consolida la inversión de Juneyao Group para vender vehículos eléctricos en Europa

Zaragoza recibirá una inversión de 10 millones de euros por parte del gigante chino Juneyao para vender vehículos eléctricos en Europa. La alcaldesa, Natalia Chueca, ha recibido este miércoles en la sede municipal a la delegación de Wuxi Commercial Mansion Group Dongfang Automobile, filial del grupo, encabezada por su director general, Pei Wei. Esta visita institucional confirma de manera formal la inversión inicial de diez millones de euros anunciada en septiembre y refuerza la apuesta estratégica del grupo chino por Zaragoza como base de sus operaciones en España y el sur de Europa.

Esta visita supone "la devolución institucional del encuentro mantenido en Shanghái" y da continuidad a un proceso iniciado en febrero con la misión liderada por la alcaldesa, seguido por la visita técnica de la compañía a Zaragoza en abril. En esta ocasión, la delegación ha desarrollado una agenda de trabajo centrada en la confirmación del proyecto, el contacto con clientes potenciales, el análisis del mercado europeo de vehículos comerciales eléctricos y el fortalecimiento de relaciones con socios locales.

Durante el encuentro, Natalia Chueca ha destacado que “la llegada de Dongfang Automobile no es una operación aislada, sino el resultado de una estrategia clara de posicionar Zaragoza como ciudad industrial competitiva, abierta a la inversión internacional y alineada con la transición hacia una movilidad sostenible”. La alcaldesa ha subrayado asimismo la seguridad jurídica, la capacidad logística, la disponibilidad de talento y el ecosistema industrial como factores decisivos para la implantación del proyecto.

La inversión permitirá poner en marcha en Zaragoza la primera sede europea de la división de venta y distribución de vehículos comerciales eléctricos del grupo, incluyendo servicios de posventa, suministro de repuestos, promoción de marcas, alquiler de vehículos y apoyo financiero. El objetivo es consolidarse como proveedor de referencia de soluciones de movilidad eléctrica comercial en el mercado español, con vocación de crecimiento hacia otros países del sur de Europa.

Prevista una segunda fase

Una vez validada la fase inicial y alcanzados los objetivos comerciales previstos, el grupo contempla una segunda fase de expansión que incluiría el ensamblaje final de vehículos en Zaragoza, lo que supondría un impacto directo en la industria local y en la cadena de suministro, con especial atención a sectores estratégicos como baterías, neumáticos y componentes industriales. La delegación ha confirmado además la colaboración con Grupo Carreras y Grupo Zeumat como socios locales de referencia, reforzando así la integración del proyecto en el tejido empresarial aragonés.

Juneyao Group, fundado en 1991, cuenta con una facturación anual aproximada de 9.000 millones de euros, más de 20.000 empleados y presencia en sectores como aviación comercial, servicios financieros, manufactura, tecnología y educación. El grupo ocupa el puesto 198 en el Top 500 de la industria de servicios de China, y mantiene una estrategia activa de expansión internacional.