Zaragoza trabaja en la ampliación del cementerio de Torrero con más de 800 columbarios

El cementerio de Torrero en Zaragoza contará en los próximos meses con una nueva ampliación de columbarios. La actuación planteada por el consistorio busca dar respuesta "a la demanda sostenida de este tipo de unidades de enterramiento", acorde con el elevado uso de la incineración por parte de la ciudadanía. El proyecto permitirá disponer de más de 800 nuevos espacios con un presupuesto base de licitación de 316.840 euros. El plazo estimado de ejecución de las obras es de cinco meses.

Según los pliegos presentados, la intervención se realizará en las manzanas 109, 110 y 111. Esto permitirá añadir el espacio para las urnas de cenizas sin que los edificios generales vean alterada su función actual. En concreto, los trabajos se realizarán en los muros laterales de los conjuntos existentes que albergan los nichos en una zona ampliamente concurrida en la zona que da a la llamada calle 22.

El proyecto contempla la construcción de un total de quince módulos de columbarios de los que en trece de ellos se podrán instalar hasta 60 urnas funerarias. Y en los dos restantes el diseño permitirá el enterramiento de otras cincuenta. Estarán distribuidos en cinco alturas. En conjunto, la actuación dotará al cementerio de 880 nuevas unidades de columbarios.

Las obras incluirán trabajos previos de levantamiento del pavimento de las aceras y de la solera existente hasta alcanzar un terreno adecuado de apoyo, así como la ejecución de una nueva cimentación sobre hormigón de limpieza. En determinadas zonas, especialmente en la manzana 110 y en uno de los frontales de la manzana 109, será necesario retirar los tocones y parterres existentes para facilitar el acceso a los mismos. Asimismo, se prevé la colocación o adaptación de bajantes de pluviales y su conexión a la red de alcantarillado cuando sea necesario.

Una mujer, el pasado 1 de noviembre, en el cementerio de Torrero. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Los módulos se fijarán a las soleras de hormigón y se estructurarán mediante bastidores de acero inoxidable. El informe presentado por el servicio municipal de arquitectura detalla que cada columbario estará fabricado en acero inoxidable y contará con un frente rematado con una placa de granito negro o gris claro, según diseño. El conjunto se completará con forrados laterales, marco frontal y cubierta inclinada de acero corten, tratada previamente en taller "para evitar manchas en el entorno" y garantizar su correcta protección frente a la intemperie.

Por sus reducidas dimensiones, su "sencillez constructiva" y al no tratarse de un uso residencial, el proyecto no está sujeto a la aplicación del código técnico de la edificación. Los edificios solo podrán destinarse a los usos previstos, siendo necesario un nuevo proyecto para cualquier cambio de uso futuro.

Diferentes ampliaciones

La escasez de columbarios en el cementerio de Torrero se ha solventado en las últimas décadas mediante ampliaciones con diversas soluciones técnicas. Según informes municipales, ya en el año 2013 se evidenció la necesidad de dotar al recinto de más recursos para ofrecer unidades de uso individual, familiar o colectivo. Ante esta situación, se instó de forma constante a la dirección de Arquitectura a evaluar nuevas ubicaciones y tipologías constructivas. Esta planificación permitió contratar las obras necesarias para garantizar el suministro de unidades entre los años 2014 y 2021.

Imagen de archivo de una de las manzanas del cementerio de Torrero. / MIGUEL ANGEL GRACIA

En abril de 2020 se proyectaron inicialmente 730 nichos; no obstante, el fuerte repunte de la demanda tras la pandemia obligó a ampliar la actuación hasta las 1.620 unidades. Finalmente, el 14 de febrero de 2024, el servicio de Información y Atención al Ciudadano solicitó formalmente la redacción de un nuevo proyecto técnico y la ejecución de más obras, con un horizonte de desarrollo previsto para los próximos dos años.

De forma paralela, el pasado mes de abril se anunció una ampliación general de las instalaciones del cementerio de Torrero, con un nuevo edificio de 1.800 metros cuadrados que albergará hasta cuatro nuevos hornos crematorios, más grandes que los actuales y con mejor sistema de filtración, así como otros tantos nuevos velatorios y una sala de despedida. Asimismo, también se construirá un nuevo vial de acceso al aparcamiento.