La ampliación del Parque de Atracciones de Zaragoza obliga a cerrar el Campo Ludus de airsoft: "Nuestra última partida"
El propio campo ha confirmado a través de sus redes sociales la clausura el 17 de enero
La ampliación del Parque de Atracciones de Zaragoza obliga a cerrar el Campo Ludus de Airsoft, tal y como ha confirmado el propio campo en sus redes sociales a través de un comunicado.
"Lamentamos comunicar el cierre de nuestras instalaciones con motivo de la ampliación del Parque de Atracciones de Zaragoza en 2026", reza el escrito.
La fecha de clausura, como el propio campo confirma, será el 17 de enero de 2026: "Nos gustaría contar con vosotros, nuestra increíble comunidad de jugadores, a disfrutar una última vez de la fiesta del airsoft", prosigue.
El Campo Ludus, de 25.000 metros cuadrados se encuentra pegado a las actuales instalaciones del Parque de Atracciones y también junto al campo de rugby del velódromo. NoriLand, que es como se llamará tras su ampliación y remodelación, ampliará su oferta en una decena de atracciones, aunque renovará (o sustituirá por una similar) hasta 17 más. Todo ello está incluido dentro de la inversión inicial de 17,7 millones de euros que van a acometer los futuros gestores.
Sin embargo, ese crecimiento es incompatible con el campo de airsoft (y otros usos como el entrenamiento policial o militar), que todavía no ha confirmado si se trasladará a otra ubicación o si cerrará para siempre. El Parque de Atracciones crecerá hacia el sur y ocupará los terrenos que actualmente son para el Campo Ludus.
"Estamos muy contentos y orgullosos del camino recorrido hasta la fecha y de cómo nuestra comunidad ha ido creciendo poco a poco hasta formar una conexión entre los jugadores. Queremos agradeceros la oportunidad que nos habéis brindado de entreteneros cada fin de semana con las ideas locas de nuestros organizadores y esperamos que nos deis la oportunidad de despedirnos de vosotros una última vez. Muchas gracias", finaliza el comunicado.
