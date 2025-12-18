Apudepa pide ante la Justicia paralizar el derribo del edificio del Tubo declarado en ruina contra el criterio del Ayuntamiento de Zaragoza

La demolición del edificio situado en el número 12-14 de la calle Estébanes, en pleno Tubo de Zaragoza, sigue su curso a no ser que la Justicia decida estimar las medidas solicitadas por Apudepa, la Asociación Pública para la Defensa del Patrimonio Público Aragonés. La entidad ha presentado un recurso contencioso-administrativo para solicitar la "paralización inmediata del derribo" del inmueble y que se revierta, por tanto, "la declaración de ruina inminente".

El recurso fue presentado a finales del pasado mes de noviembre, tres semanas después de que el inmueble se declarara en ruina inminente, un trámite que permite el derribo del edificio pese a estar protegido por su interés arquitectónico. A día de hoy, Apudepa confirma que todavía no ha obtenido respuesta de los juzgados.

Desde Apudepa, amparados por un informe del doctor en Historia del Arte Javier Martínez Molina, esgrimen que la declaración de ruina inminente que permite el derribo "debería estar totalmente justificada y razonada con argumentos irrefutables [...] al tratarse de un inmueble de una importancia patrimonial muy alta". "Esos argumentos irrefutables parecen no existir en el caso del edificio de la calle Estébanes 12-14", añaden.

Así permanece la calle Estébanes mientras se derriba el edificio. / JAIME GALINDO

Y es que según recuerdan desde la asociación, este edificio, aunque fue remodelado para compartimentar su interior a finales del siglo XIX, data en origen de los siglos XV y XVI y en su interior todavía se conservan restos de arquitectura tardogótica y renacentistas únicos en la ciudad. Estos elementos, que fueron hallados en 1999, son "tres singularísimos pilares ochavados de cantería acompañados de sendos arcos rebajados".

Preguntados por este recurso presentado por Apudepa, fuentes del ayuntamiento recuerdan que la decisión de declarar el edificio en ruina inminente se basó en criterios técnicos y bajo el criterio de los funcionarios de la casa, entre los que están tres arquitectos, el gerente de Urbanismo y los propios bomberos de la ciudad, que fueron los primeros en acceder al inmueble después del desprendimeinto de elementos de este edificio.

"Medidas previas de conservación"

Asimismo, desde el área de Urbanismo informan de que se van a conservar todos los elementos de valor que puedan salvarse y que el "objetivo prioritario" es conseguir consolidar la fachada para evitar que también tenga que ser demolida, lo que implicaría una pérdida irreversible para el patrimonio zaragozano y en una zona, como es el Tubo y el Casco Histórico, catalogado como conjunto histórico y entorno BIC.

Ante su elevado valor, Apudepa ha solicitado al consistorio a través de los juzgados que se exploren "medidas previas de conservación" que no impliquen el derribo del inmueble, si bien desde el consistorio aseguran que todo se está tramitando bajo el criterio, en primer lugar, de la seguridad y la estabilidad del inmueble, situado en una zona muy densamente edificada.

Los técnicos municipales revisan el edificio en ruinas en la calle Estébanes. / Jaime Galindo.

Asimismo, desde la entidad partimonialista acusan al ayuntamiento de "ser cómplice" del estado de conservación del edificio ya que, ante el silencio de los propietarios del inmueble frente a los requerimientos realizados desde el área de Urbanismo, tendría que haber sido el consistorio el que hubiera ejecutado, de manera subsidiaria, medidas que hubieran garantizado la estabilidad del inmueble debido a su alto valor patrimonial. Ahora, dado que no hay vuelta atrás, Apudepa ha recurrido a la Justicia para tratar de paralizar la demolición y realizar una visita al inmueble "con peritos y representantes de la demandante a fin de poder conocer in situ el estado actual del inmueble para elaborar un informe pericial".