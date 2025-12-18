La basílica del Pilar incorpora una escultura del fundador del Opus Dei en la restaurada capilla de San Joaquín

La capilla de san Joaquín de la basílica del Pilar se ha mostrado este lunes con "toda su riqueza artística y esplendor original" después de las obras de restauración integral a la que ha sido sometida en los últimos meses. La recuperación del espacio va acompañada, además, de la incorporación de dos destacadas esculturas dedicadas a dos santos con vinculación aragonesa. Por un lado, el fundador del Opus Dei, el barbastrense san Josemaría Escrivá de Balaguer y por otro lado santa Genoveva Torres. La intervención integral en el espacio ha costado 500.000 euros, sufragados en un 80% por donativos y el resto por el cabildo Metropolitano de Zaragoza.

El deán, Juan Sebastián Teruel, ha indicado que esta restauración marca el inicio de la hoja de ruta que pretende renovar toda la basílica de cara a la celebración del bimilenario de la fecha en la que la tradición sitúa la llegada "en carne mortal" de la virgen del Pilar a Zaragoza. “Las líneas maestras del proyecto conforman un todo convergente que toca lo relativo al culto y la devoción pilarista, a lo cultural y patrimonial y a la dimensión caritativo-social, ha expresado.

A falta de que se concreten los próximos pasos de restauración, centrados en la cúpula de Bayeu y la torre de santa Leonor, la capilla se presenta luminosa en su mezcla de elementos. El espacio está presidido por un grupo escultórico de san Joaquín, padre de la virgen, que observa con ternura a María niña, obra de Antonio Palao y Marco, montado en un distintivo retablo rococó del siglo XVIII.

En uno de los lados destaca el mausoleo funerario del I Duque de Montemar, una de las piezas funerarias más destacables del panorama artístico aragonés del XVIII. Y en el lateral derecho se ha recuperado el lienzo de la Visitación, de autor anónimo, con influencia del círculo pictórico de Fray Manuel Bayeu, ahora restaurado tras limpiarlo de suciedad y repintes.

El fundador del Opus Dei en la basílica del Pilar. / Laura Trives

“La capilla presentaba un estado de conservación deficiente y un aspecto oscurecido y grisáceo en los materiales. Ahora podemos pararnos y disfrutar de ella en su máximo esplendor, pues es un espacio que destaca por la riqueza y variedad de sus elementos artísticos que ahora podemos apreciar en su conjunto, y se revelan cromatismos y aspectos que antes permanecían ocultos”, ha destacado el técnico de patrimonio del Cabildo, Isaac González.

En la cripta de la capilla han aparecido varias sorpresas durante las obras de restauración, entre ellas restos humanos, la maqueta de un barco y una granada de la Guerra de la Independencia. En este momento se está trabajando en la clasificación de los huesos y el resto de las piezas se encuentran "custodiadas" a falta de la respectiva investigación. Aunque el acceso a la cripta no está habilitado se ha instalado una escalera metálica una vez retirados los escombros que la anegaban.

La inclusión de dos esculturas contemporáneas ha contado con el visto bueno de la dirección general de Patrimonio del Gobierno de Aragón. Ambas son piezas en bronce fundido a la cera perdida acabadas en una pátina en tono tostado. Miden 1,70 metros y están montadas sobre sendas peanas en piedra negra de Calatorao. La representación del fundador del Opus Dei llega a la basílica para conmemorar el centenario de su ordenación sacerdotal. Y la de santa Genoveva conmemora la fundación en Zaragoza la congregación de las Angélicas.

Entre las principales acciones que recoge el plan director diseñado por el cabildo para conmemorar el bimilenario destaca la restauración de la imagen de la Virgen del Pilar, la creación de un centro de peregrinos y la apertura de nuevas zonas de museografía en el Pilar y La Seo. También irá aparejado del desarrollo de exposiciones, congresos históricos y religiosos, así como otras acciones culturales. Por otro lado, se buscará avanzar en el proyecto de designación del conjunto como Patrimonio de la Humanidad.