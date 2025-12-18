La otra 'Doña Manolita' de Zaragoza: la única administración en repartir integro el premio gordo de la lotería de Navidad

La Navidad es un época de tradiciones e ilusión. Unos días especiales para los más pequeños, que esperan emocionados la llegada de los regalos desde el Polo Norte o desde Oriente, y de esperanza para los más mayores que escuchan los números que salen del bombo con el anhelo de ganar algún premio (aunque sea lo gastado) de los 2.772 millones de euros en premios que la Lotería de Navidad va a repartiren en 2025.

De los 100.000 números que hay en el bombo, 15.304 resultarán premiados, una posibilidad entre 100.000 de ser agraciado con el premio Gordo de la Lotería de Navidad. El gasto medio en España en lotería para Navidad, según datos de SELAE, está en 76,08 euros por persona. Castilla y León es la comunidad en la que más dinero se gasta por habitante, con 121,28 euros de media, y la Comunidad de Madrid es la que más Lotería de Navidad vende con 575,08 millones de euros consignados en 2024. Aragón se encuentra en cuarta posición, empatada con Cantabria y País Vasco, con un gasto que está por encima de los 87 euros por persona.

Desde que se celebró el primer sorteo extraordinario en Cádiz el 18 de dieciembre de 1812, en los más de 200 años de sorteo, el premios Gordo ha caído en Aragón en 30 ocasiones: 17 en la provincia de Zaragoza, 7 en la de Huesca y 6 en Teruel. En Zaragoza ciudad, la primera vez que se celebró un premio Gordo fue en el año 1815 con el número 33.466. El 23 de diciembre 1892 aparece por primera vez la denominación 'Sorteo de Navidad' en el programa de premios realizado para el sorteo de ese año y cinco años más tarde, en 1897, se incluye en los décimos de lotería la denominación de 'Sorteo de Navidad'.

Fila en la administración de la calle Alfonso I de Zaragoza / El Periódico de Aragón

En la actualidad, son cinco las administraciones de lotería que han repartido el deseado primer premio y que siguen abiertas, entre ellas, las 'Doña Manolita' maña, en la calle Alfonso de Zaragoza.

Administración n. 2 de Zaragoza: El Pilar

En octubre, cuando llegan las Fiestas del Pilar, ya se pueden encontrar largas filas en el númeor 20 de la calle Alfonso de Zaragoza, en concreto, en torno a la puerta de la Administración número 2, conocida como 'El Pilar'. Se trata de la más afortunada repartiendo el premio Gordo de la Lotería de Navidad en Zaragoza. De hecho, 'El Pilar' ha sido la única administración de la ciudad en repartir un primer premio íntegro, con el número 53.453, en 1929. Entonces, en la década de los 20, el décimo costaba 60 céntimos y el primer premio, en valor actual, se correspondería con 1.715.429 euros lo que entonces permitía comprar 12 edificios y 5 automóviles, según los cálculos llevados a cabo pñor RTVE.

La Administración n.2 cuenta con uno de los mejores emplazamientos de la ciudad, a tan sólo unos metros de la Basílica del Pilar, a la que debe su nombre, y principal responsable de la "peregrinación constante de miles de personas que convierten el número 20 de la calle Alfonso en lugar de paso obligado para visitantes nacionales y extranjeros, así como para los propios zaragozanos", aseguran desde esta Administración.

Imagen de la Lotería de Navidad 2024 / LAURA TRIVES

Además de este primer premio en 1929, la Administración de Loterías de la Plaza de Sas, 2 (que en la actualidad depende de la Administración El Pilar) vendió en 1956 una serie del número 15.640, agraciado con el Gordo, así como dos del sexto premio.

En la historia reciente de la Administración, 'El Pilar' cuenta en su palmarés con un tercer premio en 2011 y un cuarto premio en 2024. Y no solo de premios de la Lotería de Navidad ha ido creando su fama esta Administración, en 2022 y 2023 repartió también sendos segundos premios del sorteo extraordinario de El Niño. En cuanto a otros sorteos menos festivos, la número 2 ha vendido un primer premio de Lotería Nacional en 2012 y en 2018, así como un primer premio de la Bonoloto en 2017, entro otros muchos premios menores.

Otras administraciones afortunadas de Zaragoza

Tras ese primer premio Gordo en Zaragoza en 1815, la suerte volvió a repetirse en Zaragoza hasta en cinco ocasiones a lo largo del siglo XIX: en 1819, al número 15.389; en 1826, al número 14.544; en 1858, al 12.085; en 1893, al 31.892. El primer premio del cambio de siglo llegó en 1929, vendido en la Administración de El Pilar.

En 1956, el premio del Gordo de Navidad fue un premio repartido por toda España al 15.640. En 1970, el número 19.381, vendido Administración de Lotería número 4 del Paseo Independencia, fue el premiado con el Gordo de Navidad, que se repartió en nueve localidades. En 2008, se vendieron diez décimos del número del Gordo: 32.365 en Zaragoza, todos en ventanilla y a clientes habituales. Dos años más tarde, en 2010, la Administración de 'Los Dos Patitos' en la calle de San Ignacio de Loyola, repartió 3 millones del primer premio de la Lotería al número 79.250.

Y, de nuevo, dos años más tarde, esta vez en la administración 42 de Zaragoza se vendieron cinco décimos del 76.058, a través de su terminal, a un solo cliente que encargó un número acabado en 58. En 2018, el Gordo cayó en Zaragoza pero también y, en total, dejó en Aragón 125 millones en Huesca, Zaragoza, Teruel, Fraga y Tarazona con el número 03.347.

Lluvia de millones del 'Gordo' en Aragón / El Periódico de Aragón

La última vez que el Gordo pasó por Zaragoza fue en 2023, la Administración 'La Buena Estrella', en la calle Conde Aranda, 15, vendió un boleto del 88.088.