Otra histórica joyería de la calle Alfonso de Zaragoza se transformará en un café de especialidad en 2026

Zaragoza dará la bienvenida en 2026 a una nueva cafetería de especialidad en plena calle Alfonso. La histórica joyería Blasco Martín ultima ya los preparativos para su reapertura reconvertida en un negocio orientado a la gastronomía, de la mano de Cafés El Tostadero, un claro símbolo de los vientos de cambio que soplan en el tejido comercial zaragozano.

El emblemático comercio, situado en la esquina de la calle Alfonso con la plaza Sas, cerró sus puertas en 2021 debido a la rehabilitación integral del edificio y a la transformación de las plantas superiores en apartamentos turísticos. Desde entonces, el local ha permanecido cerrado al público, hasta que el pasado mes de octubre comenzaron los trabajos de reforma tanto en la antigua joyería como en un local contiguo.

Tres meses de obras

Un enigmático cartel sorprendió entonces a vecinos y viandantes. “Algo grande se está tostando aquí dentro”, rezaba el mensaje. Un guiño a la nueva etapa que afronta el establecimiento bajo el sello de Gastro Experience Cafés El Tostadero, el tostador aragonés con sede en Cuarte de Huerva y más de 50 años de historia.

El nuevo espacio promete convertirse en un referente para los amantes del buen café en Zaragoza. Además, será un local pet friendly, abierto a quienes disfrutan de su café en compañía de sus mascotas.

La transformación comercial de la calle Alfonso

Con esta reapertura, la calle Alfonso prosigue su transformación como principal arteria y escaparate comercial de Zaragoza. Sin ir más lejos, en abril de 2022, la antigua joyería Aladrén, situada en el número 25, reabrió sus puertas como Café 1885, un espacio que combina la historia del lugar con la gastronomía, conservando la esencia del establecimiento original, fundado en 1885.

Durante los últimos tres años, el cierre de comercios tradicionales y la llegada de nuevos negocios ha sido constante en esta céntrica vía que conecta el Coso con la plaza del Pilar. Entre las últimas aperturas destacadas figura la tienda de bolsos y complementos Anekke, que abrió en el número 21 el pasado mes de octubre. Más recientemente, a principios de diciembre, se ha inaugurado en el número 39 un nuevo local de comida rápida especializado en patatas fritas, El Belga, reforzando así la oferta de restauración de la calle.

Sobre la joyería Martín Blasco

La joyería Blasco Martín es uno de los comercios tradicionales más emblemáticos de Zaragoza. Fundada en 1896, ha acompañado a varias generaciones de zaragozanos con la elegancia y calidad con sus relojes, joyas y artículos de platería.

Su característica fachada, ubicada en un emblemático chaflán de la calle Alfonso, forma ya parte de la memoria colectiva de la ciudad y seguirá siendo un símbolo del patrimonio comercial zaragozano, ahora adaptado a los nuevos tiempos.