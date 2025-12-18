El PSOE pide a Natalia Chueca que destine los 13 millones de remanente para ayudas a la rehabilitación de vivienda

La concejal socialista Marta Aparicio ha solicitado destinar 13 millones del remanente de este año a ayudas a la rehabilitación de vivienda y no a amortizar deuda, como pretende el Gobierno de Natalia Chueca. La socialista ha recordado que el Gobierno de España ha permitido, por Real Decreto, gastar los ahorros de los donsistorios en inversiones financieramente sostenibles, para “mejorar la ciudad” y como serían estas subvenciones.

La concejal socialista ha solicitado la retirada del expediente de la modificación de crédito sobre el remanente de 2024 en la comisión de Hacienda, celebrada este jueves. Aparicio ha requerido la retirada del expediente, ya que “cuando acabó el plazo para que los grupos municipales presentaran votos particulares, todavía no estaba aprobado el real decreto, una ley que nos permite emplear el remanente en inversiones financieramente sostenibles”.

“Hoy, la situación es bien distinta y no podemos perder esta oportunidad”, ha insistido Aparicio, que le ha solicitado a la consejera de Hacienda, Blanca Solans, que retire esta modificación de crédito y vuelva a traer una “bien distinta”. De hecho, le ha propuesto que esos 13 millones del remanente se “dedique desde Zaragoza Vivienda a ayudas para la rehabilitación”. La concejal socialista ha hecho hincapié en que “hay cola” de expedientes solicitados para resolver estas ayudas a la espera de que haya crédito. “Hay gente pendiente de estas ayudas de rehabilitación, para colocar un ascensor o cambiar las ventanas”, ha insistido.

Aparicio ha recriminado al Gobierno de Natalia Chueca que sea “el espíritu de la contradicción”, ya que la alcaldesa ha reivindicado “cientos de veces” que el Gobierno de España nos permitiera gastar el remanente en “mejorar la ciudad y ahora nos vienen con esto”.

Obras en el entorno de La Romareda

Esta modificación de créditos no es la única que se ha debatido en la comisión de Hacienda, ya que también se ha aprobado una modificación de créditos en la modalidad de crédito extraordinario de carácter plurianual, por importe de 1.000 euros, y en la creación de un programa plurianual, por importe de 4.501.000 euros para las obras del entorno de La Romareda.

Aunque ha reconocido que estas obras, con La Romareda en marcha, hay que acometerlas, ha destacado que no había necesidad de aprobar un 18 de diciembre este expediente si no fuera por la situación generada tras la convocatoria de elecciones por el señor Azcón para el 8 de febrero y los socios que tienen, que “son el doctor Jekyll en el Ayuntamiento de Zaragoza y Mister Hyde en el Gobierno de Aragón, que es bastante posible que sea la parte que tome las decisiones”. “Y si eso ocurre, los presupuestos del Ayuntamiento van a ir con mucho más retraso del habitual, porque podrán pasar dos cosas”, ha señalado.

Lo primero que puede pasar, según ha explicado Aparicio, es que esperen hasta el 9 de febrero para inicial el proceso de aprobación de los presupuestos y “no tengamos los presupuestos aprobados hasta mayo”. “Lo segundo es que la señora Chueca presente sola sus presupuestos, Vox se ponga flamenco, no se los apruebe y acaben teniendo que ir a una cuestión de confianza”, ha señalado.

Y las obras del entorno de La Romareda tienen que licitarse antes, “porque si no, en 2027 no estarán terminadas”. “Y esta es la razón por la que ustedes traen un plurianual, para contratar de manera anticipada, un 18 de diciembre”, ha concluido.