123 millones de euros para los municipios de Zaragoza: la DPZ aprueba el plan +Provincia para 725 actuaciones

El pleno de la Diputación de Zaragoza ha aprobado este viernes, por unanimidad, el plan +Provincia, la mayor línea de ayudas en la historia de la institución y de los municipios zaragozanos, dotada con 123 millones de euros que irán destinados a llevar a cabo 725 actuaciones con las que mejorar los servicios básicos de los municipios de la provincia y hacer frente así al fenómeno de la despoblación.

Un "premio de la lotería" para los municipios según han calificado varios portavoces del que han quedado excluidas por diferentes motivos las localidades de Añón de Moncayo, Biel, La Muela, La Puebla de Alfindén, Uncastillo, Velilla de Ebro, La Vilueña y Valtorres. Una circunstancia que ha llevado a la mayoría de los grupos a solicitar a la DPZ que estudie una fórmula dentro de la legalidad para que puedan acceder a los fondos a los que optaban y que no serán redistribuidos, sino que quedarán como remanente.

Más de la mitad de los fondos del plan +Provincia, 66,4 millones de euros, se van a destinar a financiar 357 actuaciones de pavimentación de calles o de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, tres tipos de obras que suelen acometerse simultáneamente --al renovar las calles se aprovecha para renovar las tuberías y al revés--.

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha elogiado el trabajo "titánico" de los técnicos de la institución para aprobar un plan del que ha remarcado que supone "la mayor línea de subvenciones aprobada nunca hasta ahora por la DPZ" y cuyo propósito es luchar contra la despoblación.

En ese sentido, los ayuntamientos van a recibir ayudas por importe de más de 18,5 millones de euros para ejecutar 125 actuaciones encaminadas a construir o rehabilitar viviendas públicas con las que atraer a nuevos pobladores. Aunque también se han atendido peticiones para promover viviendas nuevas, la gran mayoría de las solicitudes son para rehabilitar o comprar viviendas ya existentes. Una cifra que según ha destacado Sánchez Quero, "duplica la cantidad que el Gobierno de Aragón pone a disposición de los ayuntamientos para rehabilitación y construcción de vivienda".

Además, el plan +Provincia incluye 75 actuaciones de mejora en parques y jardines que suman 11,2 millones de euros; 43 actuaciones para arreglar los accesos a núcleos de población por valor de 8,1 millones; y 9 actuaciones de urbanización de calles, polígonos y sectores urbanizables que suman 4,1 millones de euros.

Sánchez Quero ha opinado que esta iniciativa "tendrá un efecto muy importante en el empleo rural y en la prestación de los servicios que requieren los vecinos"

También se contemplan 28 actuaciones para ampliar o mejorar cementerios y para construir salas de duelo por valor de 2,6 millones; 19 actuaciones para regular el tráfico y el estacionamiento, fundamentalmente nuevos aparcamientos, que suman 2,2 millones; 27 actuaciones de renovación del alumbrado público por valor de 2,1 millones; 15 actuaciones para mejorar la limpieza viaria, la mayoría mediante la compra de maquinaria, que suman 1,4 millones; y otras muchas actuaciones en otros servicios básicos municipales como la seguridad y el orden público; la recogida, la gestión y el tratamiento de residuos; la protección civil; o la prevención y extinción de incendios.

Tramos

Los fondos del Plan +Provincia se han distribuido por tramos de población beneficiando especialmente a los pequeños y medianos municipios, que son los que más dificultades tienen para prestar unos servicios dignos.

Las subvenciones concedidas oscilan entre los 240.000 euros que van a recibir los municipios de hasta 150 habitantes y los 2,5 millones de euros que les corresponden a Calatayud y Ejea los Caballeros por tener más de 16.000 habitantes.

Con la cuantía que de le correspondía según su población, cada ayuntamiento podía pedir hasta tres actuaciones diferentes según sus necesidades y prioridades.

El plan +Provincia, de carácter plurianual (2025/2026), anticipa el 90% de los fondos este año, mientras que el 10% restante se transferirá una vez terminadas y certificadas las actuaciones.

De esta forma, tras su aprobación, la DPZ ingresará a los ayuntamientos 111 millones de euros y transferirá los otros 12 millones el año que viene, tras la liquidación de las obras, lo que facilitará a los ayuntamientos la puesta en marcha de sus proyectos.

Así, los ayuntamientos ejecutarán actuaciones como la urbanización del vial A del polígono industrial San Antonio de Calatayud (1,4 millones de euros); el acondicionamiento y la urbanización de diferentes calles y accesos exteriores a edificios municipales en Ejea de los Caballeros (846.000 euros); la realización de mejoras en la comisaría de la Policía Local y la instalación de un sistema de videovigilancia en puntos estratégicos de Tarazona (715.000 euros); entre otros ejemplos.

Los excluidos

La situación en la que han quedado los municipios excluidos ha ocupado buena parte del debate del pleno extraordinario, en el que los grupos han solicitado que el equipo de gobierno analice los motivos que han llevado a su no inclusión y explore una vía dentro de la ley para darles acceso a las ayudas.

La portavoz del PP, Mari Carmen Lázaro, ha celebrado la iniciativa, pero ha lamentado la "falta de planificación y previsión" de la convocatoria y ha solicitado que se flexibilicen los plazos de inicio y justificación de las actuaciones. "Los alcaldes ya expresan su preocupación porque las diferentes convocatorias vienen desiertas y hay falta de empresas", ha advertido.

Además ha llamado la atención sobre el hecho de que no aparezcan como solicitantes ni Pedrola ni Villanueva de Huerva: "Supongo que será un error", ha interpretado.

Por su parte, el portavoz de Vox, Carlos Rodrigo, ha justificado el apoyo de su grupo al plan por ser "bueno y útil", lo cual no le ha impedido señalar "situaciones injustas" que han llevado a varios municipios a quedar excluidos "no por su mala gestión, sino por circunstancias ajenas a su voluntad".

Ha puesto como ejemplo el caso de La Puebla de Alfindén, con la cuenta general en regla un día después de vencer el plazo tras tres interventores o La Muela, en cuyo caso ha destacado la demora por la falta de respuesta del administrador concursal. "Actuaron con diligencia y no deben ser perjudicados por lo que no controlan".

Por su parte, la portavoz de En Común-IU, Nerea Marín, ha reivindicado la labor del equipo de gobierno adoptando criterios objetivos de justicia territorial en el reparto de estas ayudas a los municipios "porque no todos los municipios parten del mismo lugar" y "hay que destinar más recursos donde más falta hacen".

Normas claras

Como ya reivindicara este jueves en la aprobación de los presupuestos de 2026, Marín ha reivindicado que "donde gobierna la izquierda, se nota en la calidad de vida de la gente" con el objetivo de que "nadie se quede atrás".

Por su parte, el diputado de CHA, José Manuel Latorre, ha subrayado que con este plan, la DPZ está "haciendo historia", pese a reconocer que llegó en verano, un "momento complejo" para los pueblos, que no pueden contar con el personal necesario. Al respecto, ha pedido una reflexión del "drama" de los municipios excluidos: "Ha habido alcaldesas llorando en mi despacho", ha compartido.

Por ello ha sido el primero en instar al resto de grupos a que la DPZ estudie un plan especial y diferenciado que beneficie a los municipios que no han visto aprobados sus proyectos.

En respuesta a esas demandas de los grupos, Juan Antonio Sánchez Quero ha defendido que los excluidos "no lo son por culpa de la DPZ" y que "las normas están claras". En cualquier caso, se ha comprometido a estudiar "qué ha pasado" y por ello solicitará un informe y estudiará las posibilidades legales de sacar un plan o impulsar otra iniciativa que acoja a los ayuntamientos que se han quedado fuera.