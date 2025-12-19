El albergue de Zaragoza vuelve a llenarse: completas las 40 plazas nuevas

Han pasado tres semanas desde que el albergue de Zaragoza estrenó sus esperadas 40 plazas para hombres sin hogar en la primera semana del mes de diciembre, en un momento clave en el que las temperaturas comenzaron a descender en la ciudad, que en estos últimos meses ha alcanzado su máximo histórico de personas en situación de calle. Y es por este motivo, entre otros, por el que la demanda de estas instalaciones ha sido "muy alta", según indican desde el consistorio. De hecho, en la noche de este jueves al viernes todas las camas estuvieron ocupadas, a las que se sumaron las 40 de los pabellones del frío, también sin plazas libres. Desde el ayuntamiento explican que la ocupación fluctúa cada día ya que, mientras algunos usuarios utilizan el recurso a largo plazo, otros hacen estancias cortas.

La apertura de las nuevas plazas llega después de casi dos años -22 meses- de obras en el albergue para acondicionar y mejorar los espacios del mismo, una remodelación que ha resultado ser muy necesaria en el momento actual debido a la crítica situación de sinhogarismo que sufre la capital aragonesa de un tiempo a esta tarde. Precisamente por este motivo, las 40 camas que se abrieron el 4 de diciembre, que en un principio estaban contempladas para usarse de forma extraordinaria solo para situaciones de frío o calor extremo, han pasado a ser plazas permanentes.

Para las temperaturas extremas, el ayuntamiento mantiene abiertos otros espacios como los pabellones de frío, que el consistorio habilitó ya a finales de noviembre para ofrecer recursos habitacionales a personas sin hogar y que también registran una demanda alta. Además, se cuenta también con un convenio con Cruz Roja para habilitar un gran piso con 25 plazas para el frío, pero según indican desde el consistorio este recurso no se está utilizando ahora mismo porque, al menos por ahora, con las medidas ya en marcha "se está dando respuesta" a las necesidades actuales. Señalan así que, en caso de que se requiriese, se habilitaría.

Desde el consistorio apuntan también que esa "alta demanda" es en su mayoría de jóvenes migrantes, que según indican es un rostro que se ha visto más en el alberge de un tiempo a esta parte debido al cambio del perfil del sinhogarismo. La misma semana que se habilitaron las 40 nuevas plazas de este recurso habitacional, el ayuntamiento desalojo y cerró el parque Bruil de Zaragoza, donde dormían decenas de personas que respondían a estas características, debido a la falta de salubridad y degradación de esta zona verde.

La reforma del albergue comprende también la apertura de 15 plazas más, estas destinadas a mujeres sin hogar, que se pondrán en marcha en un futuro cercano, en concreto una vez que los trabajadores se instalen ya en las nuevas oficinas que se han construido en el edificio que se ha reformado y quede libre este espacio. También se han habilitado 25 camas nuevas en El Refugio para dar respuesta a la crisis de sinhogarismo que sufre Zaragoza.