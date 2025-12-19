Aprobado el proyecto para reformar todo el entorno de La Romareda: las obras saldrán de la parcela del estadio en los próximos meses

El Gobierno municipal al frente del Ayuntamiento de Zaragoza ha dado este viernes el visto bueno al proyecto de reforma de todo el entorno de La Romareda, una zona que abarca más de 18.600 metros cuadrados. El objetivo es renovar la imagen de los alrededores del estadio y dar continuidad estética al paseo Isabel la Católica con el objetivo de que el campo de fútbol quede mejor integrado en la zona tanto visualmente como desde el punto de vista desde la accesibilidad.

Las obras van a suponer una inversión de más de 4,2 millones de euros, IVA incluido, y se adjudicarán a lo largo del primer trimestre del año que viene con el objetivo de que los trabajos se compaginen con la construcción del nuevo estadio. La idea es que la reforma del entorno se finalice al mismo tiempo que las obras del campo de fútbol, para que todo esté listo para la gran inauguración a mediados de 2027.

El proyecto, ha explicado la alcaldesa, Natalia Chueca, contempla las obras del entorno, así como la reposición y desvío de los servicios municipales y externos de la red de abastecimiento de agua, el saneamiento, el alumbrado público y el pavimento de la calle, para lo que se utilizará un tipo de baldosa muy similar o igual que el que cubre el paseo Isabel la Católica.

El arbolado

Según ha desvelado la regidora, el proyecto contempla también la plantación de 80 nuevos árboles, aunque habrá algunos de los que ya están que habrá que talar. Aquellos que puedan salvarse, incluso trasladándose a otros lugares, se intentarán salvar. La renovación integral del entorno no va a suponer una transformación radical de su aspecto, sino más bien una renovación o un lavado de cara. El principal cambio estará en una gran escalinata que dará acceso al estadio desde el frontal que da al paseo Isabel la Católica, aunque en la esquina más cercana a la entrada del Parque Grande habrá una rampa para garantizar la accesibilidad universal.

Estas obras, que avanzó en exclusiva este diario hace ahora un año, van a suponer también la renovación de los suministros subterráneos que pasan por los alrededores del estadio. La reforma consistirá en el desmontaje y la demolición de los elementos existentes, la excavación de zanjas, el traslado de árboles, la pavimentación de aceras y elevación de calzadas a cota cero, la ejecución de un nuevo ajardinamiento y la colocación de nuevo equipamiento y mobiliario urbano.

"La renovación integral de la plaza cubre una superficie aproximada de 18.637 metros cuadrados en el entorno del estadio de La Romareda entre las calles Convento de Jerusalén, Luis Bermejo, la plaza Eduardo Ibarra y el paseo Isabel la Católica, pero además incluye la parte de Juan II de Aragón afectada por los servicios y el cruce con la propia Convento de Jerusalén", ha señalado la alcaldesa en una rueda de prensa que ha tenido lugar en el Arco de Banderas, un espacio reservado para los anuncios más solemnes, lo que da cuenta de la importancia que le da el Gobierno municipal del PP a todo lo que tiene que ver con La Romareda.

Serrano y Chueca, este viernes en la presentación de las obras de reurbanización de la parcela del estadio. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

La idea de reformar del entorno del estadio partió de Idom, la consultora que se ha encargado de diseñar el nuevo estadio de La Romareda. Ya desde el principio, el equipo de arquitectos de la firma, que tiene sus oficinas justo en frente del estadio, opinó que sería conveniente amoldar el entorno del estadio al nuevo equipamiento para facilitar la accesibilidad al estadio y potenciar su figura. Las obras, eso sí, las paga el ayuntamiento ya que quedan fuera de la parcela del estadio y que depende de la sociedad Nueva Romareda al tener la SL la cesión de derecho de superficie del estadio.

Esta intervención creará una plaza peatonal en la fachada del estadio que queda frente al hospital, puesto que se van a eliminar las plazas de aparcamiento que había allí hasta el inicio de las obras del estadio. La reforma prevé también dejar los espacios preparados para poder acoger, de manera ordenada, grandes masas de gente para garantizar la seguridad, por ejemplo, en caso de evacuación del estadio.