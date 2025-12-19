Zaragoza levantará casi 500 nuevas viviendas públicas en el barrio del Picarral

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha firmado hoy la orden por la que se otorga la concesión demanial para la ejecución y explotación de viviendas en suelo público a la empresa Avintia Desarrollos Inmobiliarios por un plazo de 75 años. Se trata de 496 viviendas, 319 garajes y 131 trasteros que se edificarán sobre dos parcelas cedidas por el Ayuntamiento de Zaragoza al Gobierno de Aragón en la Calle Luis Pinilla Soliveres (Picarral) y en la Avenida de Cataluña.

En base al pliego de condiciones, la empresa adjudicataria será la encargada de edificar las viviendas para explotarlas en régimen de alquiler durante el periodo en que dure la concesión, alquileres que serán asequibles gracias a las ayudas directas que concederá el Gobierno de Aragón a los beneficiarios de las mismas, con el fin de que no tengan que destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la cuota mensual. Una vez transcurridos los 75 años de la concesión, tanto los terrenos como las viviendas revertirán a la administración titular del suelo.

De estas 496 viviendas, 293 se levantarán en la calle Luis Pinilla y 203 en la avenida de Cataluña. 120 del total de esas viviendas serán de un dormitorio (70 en Picarral y 50 en Avda. Cataluña), 319 de dos (189 y 130) y 57 de tres (34 y 23).

Según la oferta presentada por la empresa adjudicataria, el plazo de construcción de las 496 viviendas, las 319 plazas de garaje y los 131 trasteros será de 20 meses a contar desde el inicio de las obras, por lo que se prevé que estas dos promociones de vivienda pública de alquiler asequible estén finalizadas a lo largo del año 2028.