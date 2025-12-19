Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de una docena de centros educativos aragoneses contarán con 33 nuevos puestos de personal no docente

Se incorporarán 15 jefes de secretaría, 11 auxiliares administrativos y 7 profesionales de servicios auxiliare

El CPI San Jorge, en el barrio de Valdespartera, es uno de los 15 centros que verá reforzado su personal no docente

El CPI San Jorge, en el barrio de Valdespartera, es uno de los 15 centros que verá reforzado su personal no docente / Gobierno de Aragón

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Gobierno de Aragón ha aprobado este viernes la creación de 33 nuevos puestos de trabajo de personal no docente destinados a mejorar la gestión y el funcionamiento de 15 centros educativos de la comunidad autónoma. En virtud del acuerdo, que ha pasado por la Mesa Sectorial de Administración General, se incorporarán 15 jefes de secretaría, 11 auxiliares administrativos y 7 profesionales de servicios auxiliares.

Los centros que verán reforzada su plantilla son, en su inmensa mayoría, Centros Públicos Integrados, que agrupan las enseñanzas de primaria y educación secundaria, así como institutos que han experimentado un notable crecimiento desde su puesta en marcha, fruto del incremento demográfico en diversos barrios de Zaragoza y en municipios de su entorno.

Se trata de los CPIs Espartidero, Julio Verne, La Jota, Río Sena, Parque Goya, Rosales del Canal, San Jorge, Soledad Puértolas, Valdespartera III, Zaragoza Sur, Arcosur, Parque Venecia, Ana María Navales, todos en Zaragoza, y Val de la Atalaya (María de Huerva). Completa el listado el IES Martina Bescós, de Cuarte de Huerva.La medida responde a la necesidad de cubrir el déficit de personal con el que fueron creados en su día.

Para ello, ha sido necesario impulsar un expediente de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, que ha sido aprobado con el voto de calidad de la admnistración.

Las organizaciones sindicales han hecho diversas alegaciones, que serán estudiadas.

La creación de los nuevos puestos permitirá mejorar la atención administrativa a familias y alumnado, garantizar un mantenimiento adecuado de las instalaciones y reforzar la organización interna y la coordinación de los equipos.

Tras su paso por la Mesa Sectorial, el acuerdo deberá publicarse en el Boletín Oficial de Aragón. A partir de ese momento, podrán cubrirse los nuevos puestos.

