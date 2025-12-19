La sociedad Nueva Romareda aprueba la ampliación de capital de este año: el Real Zaragoza tiene 12 días para abonar sus 10 millones

El consejo de administración de la Nueva Romareda se reunió este jueves para aprobar la ampliación de capital de la sociedad prevista para este año. Según establece el calendario de pagos pactado por los tres socios, el Real Zaragoza es quien debe desembolsar este año una cantidad mayor debido a que el año pasado no hizo efectivo su ingreso.

Una vez ha quedado aprobada la ampliación de capital, los socios tienen de tiempo hasta final de año para poder hacer la transferencia. El Ayuntamiento de Zaragoza ya aprobó el pasado mes de diciembre el pago de los 3,1 millones que le toca poner este año y estaba a la espera del acuerdo de los socios en el seno del consejo. Lo mismo ocurre con el Gobierno de Aragón, que tiene que abonar este año la misma cantidad que el consistorio. El ticket para el Real Zaragoza, en este caso, asciende hasta los 10 millones, lo que resulta de la suma de los 6,8 millones de euros que se dejaron sin pagar el año pasado y lo que se habían comprometido inicialmente en 2025.

Los dos socios públicos de la Nueva Romareda llevan semanas afirmando que confían en que, este año sí, el club cumpliese con sus acuerdos y pagase, pero también a lo largo de este año se han dado pasos para que, en caso contrario, la SL pudiera sancionar al Zaragoza por incumplir los pactos societarios. Y es que en caso de no abonar su parte, el club podría ser excluido de la sociedad, lo que implicaría por otra parte que el consistorio y la DGA deberían poner más dinero a cambio, eso sí, del control público del nuevo estadio.