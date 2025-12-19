Zaragoza invertirá 1,2 millones de euros en la reurbanización de los entornos de Aloy Sala y Vizconde de Escoriaza

El próximo consejo de administración de Zaragoza Vivienda dará luz verde a la adjudicación de las obras de reurbanización en dos entornos estratégicos: los conjuntos urbanos de interés de Aloy Sala (Casco Histórico) y Vizconde de Escoriaza (Las Fuentes). La actuación supondrá una inversión total de 1.229.482,75 euros, financiados con Fondos Next Generation EU y presupuesto municipal.

El concejal de Vivienda, José Miguel Rodrigo, ha destacado este viernes que estas zonas llevaban más de tres décadas abandonadas. Según Rodrigo, el Ayuntamiento de Zaragoza busca transformar estos barrios no solo rehabilitando edificios para mejorar la eficiencia energética y accesibilidad, sino también regenerando la escena urbana y captando fondos europeos para acompañar este cambio.

En el conuntos urbano de Aloy Sala, en el entorno de Instalaza, las obras han sido propuestas para la empresa Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera por un importe de 831.442 euros. La actuación se centrará en la calle Pedro de Alvarado y un vial paralelo prolongación de Doctor Blanco Cordero. Se renovarán íntegramente todos los servicios municipales (abastecimiento, saneamiento y alumbrado) y los suministros privados de gas, electricidad y telecomunicaciones.

El proyecto apuesta por crear una plataforma única a cota cero con prioridad peatonal, restringiendo el acceso rodado solo a emergencias. Se actuará sobre casi 1.000 metros cuadrados, instalando 13 luminarias led, nueve bancos y 19 jardineras. El objetivo es convertir una calle sin salida y con aceras estrechas en un espacio verde, sostenible y accesible, integrando además los nuevos ascensores exteriores que se instalarán en los bloques de viviendas.

En términos económicos y sociales, esta segunda fase en Aloy Sala beneficiará a 144 viviendas con una inversión global de 6,5 millones de euros (incluyendo rehabilitación y retirada de amianto). De este montante, la subvención europea cubre casi 4 millones de euros, mientras que el resto es aportado por los propietarios, de los cuales un 18,88% se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, en los bloques de Vizconde de Escoriaza, la adjudicación se propone a Construcciones Pellicer por 398.040 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Este conjunto histórico, promovido en 1945 por la sociedad Tranvías de Zaragoza, cuenta con 124 viviendas dispuestas alrededor de un gran patio interior que alberga una antigua capilla y escuela de uso comunitario.

La intervención urbana complementará las obras de rehabilitación energética que ya se realizan en los seis edificios residenciales, presupuestadas en 2,6 millones de euros. El objetivo es reducir el consumo de energía primaria no renovable en al menos un 60% y la demanda de calefacción en un 35%.

En el espacio público, se renovarán las redes de saneamiento y alumbrado público (actualmente obsoleto e inseguro) y se instalará un sistema de control de accesos para evitar la entrada de vehículos ajenos que dañan el pavimento. Además, se llevará a cabo una renovación total del área de juegos infantiles en la manzana comprendida entre las calles Eugenia Bueso, Fray Luis Urbano, Rudesindo Nasarre y San Adrián de Sasabe.