Zaragoza refuerza su liderazgo en logística con un acuerdo académico internacional con la UPF de Barcelona
El convenio firmado entre Zaragoza Logistics Center y UPF-BSM fortalecerá el papel de Aragón como centro de conocimiento y talento en el sector
Zaragoza Logistics Center (ZLC), centro de excelencia en logística y gestión de la cadena de suministro promovido por el Gobierno de Aragón y afiliado al Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Zaragoza, han firmado hoy un Acuerdo Marco de Colaboración Académica con la UPF Barcelona School of Management (UPF-BSM), escuela de negocios de la Universidad Pompeu Fabra.
El convenio establece un marco global de colaboración para el desarrollo conjunto de proyectos y actividades académicas internacionales, con especial foco en la formación avanzada, la innovación aplicada y la transferencia de conocimiento en logística y gestión de la cadena de suministro. A partir de este acuerdo, ambas instituciones podrán desplegar iniciativas formativas y programas conjuntos dirigidos a profesionales, directivos y organizaciones, a través de acuerdos específicos.
La alianza contempla, entre otras líneas de actuación, el diseño y la impartición de programas creados conjuntamente, iniciativas de formación corporativa, programas partner en modelos B2B2C, así como la participación de profesorado y expertos de ambas entidades en actividades docentes y académicas. Todo ello refuerza la dimensión internacional de la oferta formativa de ZLC y UPF-BSM y su conexión con las necesidades reales de las empresas.
“Esta alianza establece las bases para impulsar iniciativas académicas y de transferencia de conocimiento entre dos instituciones con una clara vocación internacional; favoreciendo la creación de propuestas formativas y de investigación globales, relevantes y con impacto positivo real”, ha señalado Fátima Piqué, Subdirectora General de la UPF Barcelona School of Management.
Por su parte, Isabel Nuez, Directora Gerente de Zaragoza Logistics Center, ha subrayado que “este acuerdo refuerza nuestro modelo de colaboración académica internacional y nuestra vocación de generar impacto real a través de la formación de excelencia y la investigación aplicada”.
En la misma línea, Rafael de Miguel, Director Académico de ZLC, ha destacado que “este marco abre nuevas oportunidades para desarrollar programas conjuntos de alto valor académico, alineados con los retos actuales de la logística global”.
La firma del convenio se enmarca en la estrategia de ZLC de fortalecer alianzas con instituciones académicas líderes, tanto a nivel nacional como internacional y consolida el papel de Aragón como polo de conocimiento y talento en logística, apoyado en la colaboración universidad-empresa y una clara proyección global.
Zaragoza Logistics Center, centro adscrito a la Universidad de Zaragoza y nodo europeo de la red MIT Global SCALE Network, continúa así ampliando su ecosistema de colaboración académica y reforzando su misión de formar líderes globales y contribuir al desarrollo socioeconómico a través de una logística más innovadora, sostenible y resiliente.
- Un funcionario fue cesado en 2018 por no agilizar los trámites para tres parques eólicos de una filial de Forestalia en Zaragoza
- Un técnico acusado de favorecer a Forestalia propuso aprobar el proyecto de Mina Muga
- ¿Una discoteca en el pulmón de Zaragoza? Denuncian 'los incumplimientos' de uno de los quioscos del Parque Grande
- La otra 'Doña Manolita' de Zaragoza: la única administración en repartir íntegro el premio gordo de la lotería de Navidad
- El matadero de Ejea de los Caballeros capta 1,7 millones del último Perte e instalará en 2026 un molino de 118 metros
- La futurista zona infantil que desconcierta a los zaragozanos: 'Lo lógico es que esté en una zona verde
- La investigación de la UCO sitúa a Forestalia en el foco judicial por un préstamo de 17,3 millones
- La izquierda aspira a unirse por primera vez en las elecciones autonómicas de Aragón