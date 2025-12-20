El Amanecer, el nuevo bar de tapas del Actur que triunfa con sus bolas rellenas: "Hemos reinventado la bola de patata tradicional"

La hostelería zaragozana goza de buena salud con excelentes profesionales y negocios que abren sus puertas en una oferta gastronómica que se renueva constantemente. Uno de los barrios más dinámicos de la ciudad en este sentido es el del Actur, en la margen izquierda, donde acaba de aterrizar un bar de tapas que aspira a convertirse en referente del barrio a la hora del vermut y que ya triunfa con su propuesta estrella: sus bolas rellenas de diferentes sabores.

Tras este proyecto están Jorge Rams y Alicia Dosantos, camarero y cocinera con amplia experiencia en el sector. Tras coincidir durante un tiempo en un restaurante de Utebo, decidieron dar el paso y abrir su propio negocio en Zaragoza, en la calle Pablo Iglesias (número 27).

Jorge Rams reconoce que estos primeros meses han sido duros pero que, poco a poco, el establecimiento se está abriendo un hueco y empieza a ser conocido en el barrio. ¿El motivo? Su tapa más comentada, las famosas bolas rellenas. "Hemos reinventado la tradicional bola de patata", explica el hostelero.

Bolas rellenas de diferentes sabores del bar El Amanecer, en el Actur. / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

De diferentes sabores y más por venir

Entre las más vendidas figuran la de morcilla y ali-oli casero, la de torrezno con salsa de miel y mostaza y la de bacon con salsa chedar y cebolla caramelizada. También las hay de puntillas y la habitual de carne picada. "Continuamente se van probando nuevos sabores. Ahora tenemos una de sobrasada con miel que está gustando mucho", afirma Rams.

Además de las bolas rellenas, en El Amanecer no faltan tapas clásicas como el huevo con gamba o las croquetas, ni tampoco las raciones. Entre las más demandadas destacan las puntillas y los calamares. El establecimiento ofrece también un plato del día —como garbanzos con callos o lentejas— acompañado de bebida por 10 euros.

Un comienzo prometedor

Desde su apertura, el pasado 15 de agosto, El Amanecer se ha consolidado como un punto de encuentro a la hora del almuerzo o un buen tardeo, con una cocina artesanal que encaja en un barrio con mucha vida y una oferta amplia de ocio y restauración, con locales conocidos como La Garnacha o el Rincón de Baro, famoso por sus tortillas de diferentes sabores.

De hecho, la elección del Actur no fue casual. “Es un barrio con mucho movimiento, por donde pasa mucha gente y donde hay mucha hostelería, cada una con su especialidad”, señala Rams, que destaca la variedad de público, desde vecinos, a estudiantes y trabajadores, que transitan a diario por la zona.

El Amanecer, el nuevo bar de tapas del Actur. / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Tras unos meses de rodaje, el bar ha empezado a atraer a una clientela cada vez más fiel y a ganar visibilidad en redes sociales. El local cuenta con terraza y ocho mesas en el interior. De cara al fin de semana, se recomienda reservar, porque suele llenarse.

Las previsiones para Navidad son optimistas. “Este fin de semana tenemos ya el salón completo”, asegura Rams. Unas primeras fechas clave para un negocio que acaba de despegar y que apunta a convertirse en un clásico de esta zona de la ciudad.