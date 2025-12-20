El otro 'gran' Belén de Zaragoza: una joya 100% aragonesa en el corazón de un histórico edificio

Zaragoza es una ciudad donde la tradición navideña se lleva a rajatabla. Las luces navideñas le aportan un ambiente especial a los ejes comerciales de la capital aragonesa con la plaza del Pilar como epicentro de una Navidad donde no falla a su habitual cita el Belén con figuras de tamaño real con más de mil metros cuadrados. Lo que muchos zaragozanos no conocen es que existe en Zaragoza desde 2023 otro 'gran' Belén 100% aragonés escondido en el corazón de un edificio histórico.

El paseo por el Belén de Judea de la Plaza del Pilar, que abrió sus puertas el pasado 29 de noviembre y estará abierto hasta el 6 de enero, es un clásico de la Navidad en Zaragoza. Cientos de familias hacen fila a las puertas de uno de los belenes más grandes de Europa para ver desde muy cerca el centenar de figuras a tamaño real que habitan en construcciones como el Portal, Palacio de Herodes o el Zoco de los Mercaderes. Además, no faltan las escenas tradicionales de los oficios aragoneses, el sonido y los juegos de luces y agua, y la vegetación, con árboles, plantas y arbustos naturales.

Cabe recordar que Zaragoza cuenta este año con otro Belén gigante situado en el Parque Grande de Zaragoza. Este enorme nacimiento se encuentra junto a las escaleras del Batallador y está completamente iluminado.

El nuevo Belén Gigante del Parque Grande de Zaragoza / Pablo Ibáñez

A muy pocos minutos del epicentro de la Navidad en Zaragoza, los más curiosos pueden encontrar otro belén 'made in' Aragón que se recuperó en 2023 tras tres décadas de ausencia. Fue la Asociación de Belenistas de Aragón la culpable de que el Mercado Central de Zaragoza vuelva a albergar en 2025 su Belén tradicional, compuesto por más de un centenar de figuras que reflejan escensas cotidianas aragonesas con atuendos autóctonos y labores del campo.

Además, este precioso Belén del Mercado Central, situado en el semisótano al que se accede por el lado del tranvía, contiene escenarios reconocibles de Aragón. Existen diversas referencias patrimoniales como la Puerta Baja y la Fuente de los 20 caños de Daroca, la Portada de las Monjas de Mirambel y el Castillo de Peracense entre otras. La gran novedad dentro de la composición de este mercado es una réplica de la puerta principal de este mercado, la orientada hacia las Murallas y que, conecta aún más con el mercado de abastos que acoge esta exposición.

Este Belén es totalmente aragonés y está abierto hasta el 22 de diciembre de 11 a 14.00 horas y del 23 de diciembre al 5 de enero de 11 a 14 horas y de 17.30 a 20.00 horas. Este espectacular belén no se podrá visitar el 25 de diciembre, el 1 de enero y los domingos navideños.

Dos visitas especiales

Este Belén es una de las actividades de dinamización que se desarrollan en este mercado, pero que se completa con otras como el sorteo de lotes de productos y para el que ya se están repartiendo boletos por cada 20 euros de compra. Además, habrá dos visitas muy especiales ya que Papa Noel se encontrará con los más pequeños, así como un Rey Mago y un Paje. Dentro de la programación también se han organizado talleres gastronómicos.