La 'fiebre' navideña desborda el Mercado Central de Zaragoza: "Hemos llegado a tener a 200 personas esperando con su número en un mismo puesto"

"Hasta los topes". El Mercado Central de Zaragoza no da más de sí. Las filas de estos días en los puestos de carne y pescado son eternas, lo que obliga a los compradores a armarse de paciencia para conseguir ser atendidos y a los detallistas a aguantar unas jornadas tan intensas que continúan incluso una vez que se cierran las puertas de la lonja. "Llevamos días cerrando con gente dentro que lleva un buen rato esperando y a los que se les sigue atendiendo", explica el gerente del mercado, Fernando Benito, que apunta a un incremento de las ventas entre un 10% y un 20% respecto al año pasado pese a la subida de los precios.

Encargarse de las tradicionales cenas y comidas de estas navidades sale un 10% más caro que hace tan solo un año, cuando la cesta de la compra ya se había encarecido. Sin embargo, no se nota en las ventas, al revés, no paran de crecer.

La principal lonja de la capital aragonesa lleva un mes y medio frenético. "Hay puestos que llegan a tener más de 200 personas esperando su turno con número", apunta Benito. Este es el mejor ejemplo de la demanda que existe día a día en el mercado, acostumbrado a concentrar sus ventas navideñas en diciembre y, sobre todo, en los días previos a Nochebuena.

Este año las compras se adelantaron a principios de noviembre, cerrando el mes con cifras récord y productos con unos precios más o menos moderados. "Noviembre fue de récord y pensábamos que en diciembre bajaría un poco la demanda o que se estabilizaría, pero no ha sido así", explica Benito que asegura que pese a su elevado precio, el ternasco sigue siendo lo más vendido para estas fechas, a 28 euros el kilo, tres más que hace un año y dos más que hace tan solo un mes.

"Lo que más está subiendo es la carne y el pescado", resume Benito, y eso que hace tan solo un mes las pescaderías presumían de haber conseguido contener los precios. Así, ahora el kilo del besugo ronda la friolera de los 78 euros, casi diez más que hace tan solo un mes. Pese a ello, no ha alcanzado el máximo del año pasado, que escaló hasta los 89 euros.

Los langostinos, un clásico que no puede fallar en una cena o comida navideña, rondan en el mercado los 50 euros el kilo, diez menos que en las navidades de 2024. Ahora, los carabineros llegan a las tres cifras, hasta los 100 euros el kilo. Los 45 el kilo alcanza el rape.

Volviendo a la carne, la pieza de cochinillo está en los 90 euros, similar a hacer tan solo un año.

Otro de los clásicos, el jamón con denominación de origen de Teruel, que se sitúa en los 29 euros el kilo, acompañado de un buen queso de gama media, en torno a los 18 euros cada kilo.

Y tampoco puede faltar en muchas mesas aragonesas el cardo, que este año esta más económico, a 2,49 euros el kilo, frente a los 2,79 de hace tan solo un mes.

Dos velocidades

El encarecimiento de los productos más tradicionales de la Navidad se mueve a dos velocidades, con el pescado y la carne a la cabeza y la uva dando la campanada, nunca mejor dicho, puesto que su precio sigue a la baja. Frente a los casi 5 euros del año pasado, se sitúa a pocos días de la Nochevieja en los 3,25 euros.

Según el gerente del mercado de abastos, el ticket medio ronda los 200 euros por compra, con las pescaderías a la cabeza. «De media el gasto es de 80 euros en pescado, 60 en carne y 20 en fruta», explica Benito, que apunta a la que venta también se ha disparado este año, con un gasto que ronda los 150 euros por perdido.

A falta de la próxima semana, cuando hay un importante número de reservas realizadas para recoger en el mismo mercado, se prevé cerrar el año con más de 3 millones de clientes.