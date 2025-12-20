Una incógnita por despejar: ¿cómo será la 'piel' que recubrirá el nuevo estadio de La Romareda?

Los responsables de la sociedad Nueva Romareda aseguran una y otra vez que las obras del estadio avanzan según lo previsto y que se está cumpliendo el cronograma. Así que si todo sigue como hasta ahora, en junio de 2027, en tan solo un año y medio, Zaragoza podrá disfrutar de su nuevo estadio. En estos momentos son ocho las grúas que se levantan sobre el solar del viejo campo de fútbol para levantar el nuevo, que sobre todo en su zona sur comienza a vislumbrarse. Sin embargo, hay una decisión que todavía no se ha tomado y que influirá de lleno en el aspecto que tenga el estadio cuando esté terminado.

Se trata de las lamas que recubrirán la fachada. Estas placas que conformarán la piel del nuevo estadio son todavía una incógnita, aunque según aparece en todas las recreaciones del aspecto del estadio, serán blanco o de un color claro, mientras que la cubierta será azul, haciendo referencia de esta manera a la equipación del Real Zaragoza.

En la actualidad hay ocho grúas trabajando en la parcela de La Romareda. / PABLO IBÁÑEZ.

Sobre la mesa hay dos opciones de materiales para las lamas: cerámica y aluminio. Ambas opciones se contemplan en los pliegos, pero una es más cara que otra. En caso de que se opte por la cerámica, la sociedad Nueva Romareda deberá abonar a la empresa contratista de las obras (la unión empresarial OHLA-Altuna y Uria) unos dos millones de euros que, aunque ya están previstos, se añadirían al coste final de esta segunda fase, que ahora está fijado en 124,5 millones de euros. En cambio, si se elige que la piel del futuro estadio sea de aluminio, el precio de la operación quedaría tal cual está.

La decisión, no obstante, no se tomará tan solo por un criterio estético. A principios del verano anterior se expusieron al aire libre varias lamas para comprobar su respuesta al clima y otros elementos con el objetivo de conocer cuáles son más fáciles de mantener y resisten mejor a las condiciones que se dan en Zaragoza. Según ha explicado la alcaldesa, Natalia Chueca, esta decisión todavía no se ha tomado y ha dicho que todavía hay tiempo.

"De forma coordinada"

Con respecto a las obras, la alcaldesa ha explicado que en las próximas semanas se levantarán las dos grúas que todavía faltan en la parcela. Por tanto, serán diez las que trabajen al mismo tiempo para poder acelerar el paso. En la actualidad, además, son 160 operarios los que trabajan en el estadio, pero a principios de enero serán 200.

"En general --ha observado Chueca-- se esta trabajando de forma coordinada, ordenada y se hace una gran labor por parte de la constructora la dirección y el gerente de la sociedad Nueva Romareda, coordinando toda esta obra, que, sin duda, es la obra más grande que tiene ahora mismo la ciudad de Zaragoza junto con la regeneración del río Huerva, que es otra obra también muy diferente, pero también de gran envergadura".

Esquina del paseo de Isabel la Católica desde el que se contemplan las obras de La Romareda. / PABLO IBÁÑEZ.

La zona que más avanzada va es la grada del Gol Sur, que fue la primera que se derribó hace más de un año ahora. En la estructura que da a la calle Jerusalén se han colocado ya unas vigas metálicas que permiten imaginarse la altura que alcanzará el estadio cuando ya esté terminado.

Además de escoger el material que recubrirá el estadio, faltan todavía tres contratos importantes por licitarse y que se harán públicos en 2026: son la compra del césped, los asientos y la tecnología, tres cuestiones que sumarán más de 10 millones de euros.