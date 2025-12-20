Los zaragozanos ultiman sus compras para las Navidades: "Me habré gastado 150 euros como poco, una barbaridad"

Zaragoza y Aragón en general tienen una cultura gastronómica muy rica y variada en cuanto alimentos de kilómetro cero o importados. Y sus habitantes, de muy buen comer, ya afilan los dientes para una de los épocas del año donde la alimentación es una de las principales protagonistas. Fechas como Nochebuena, Navidad o Nochevieja son muy habituales para las reuniones en familia o quedadas multitudinarias, y muchos zaragozanos todavía tienen que tachar productos de su lista durante estos días haciendo compras de última hora.

El Mercado Central de la ciudad es una de las opciones favoritas de muchos por su diversidad gastronómica en sus más de 70 puestos. A estas alturas de mes, lo más habitual es ver los pasillos de este céntrico edificio abarrotados de personas que todavía tienen que decidir cuál va a ser su menú para estas fiestas.

Una mujer ojeando los productos de una pescadería del Mercado Central de Zaragoza / Laura Trives

Patricia García aguardaba que llegara su turno en el puesto número 43, con el fin de encontrar algún alimento fresco que le llamara la atención. "Vamos siempre de lo último, me quedan cosas por comprar. Hay algunas que las prefiero comprar unos días antes por no congelarlas", explica a este diario. Las cenas de García estarán abanderadas por algún pescado al horno, como la merluza, la dorada o la lubina, algo que todavía debe concretar.

Mientras tanto, su comida de Navidad tendrá sello aragonés con ternasco al horno como plato principal, más el clásico picoteo, como unos langostinos o embutidos de la tierra. La mujer resoplaba al calcular cuánto dinero podría costar todo esto: "Va a medias con la familia, pero unos 100 o 150 euros por cabeza fácil".

Otra que 'pertenece a su club' es María Segura, quien asegura que "todavía les faltan" cosas para tenerlo todo a punto en estas Navidades. "Hemos venido a por el pescado para ponerlo en remojo unos días antes de Nochebuena", apunta la ciudadana. Respecto a los precios, sin saberlo de memoria, sienten que han ido al alza. "Justo lo hablaba con mi hermana ahora y creemos que han subido en el mismo puesto que compramos", subraya.

Varios ciudadanos siendo atendidos por una carnicera en un puesto del Mercado Central de Zaragoza / Laura Trives

En la otra cara de la moneda están los más previsores que ya hicieron sus deberes hace unas semanas. Leandro Baguer pasea por los pasillos del Mercado Central buscando rematar la faena. "Tengo ya el 80% o el 90% comprado, vengo a por las últimas cosas", explica a este diario, habiendo asegurado sus compras en pescado, mariscos y, por supuesto, ternasco de Aragón hace ya unos días, aunque confiesa que está haciendo bastante daño a su bolsillo. "Los precios han subido muchísimo, una barbaridad. Hablando de precios ahí me pillas, pero entre unas compras y otras habré gastado 150 euros como poco", concluye el hombre.