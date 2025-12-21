La antigua calle de Zaragoza donde el comercio local resiste a las franquicias

Es una de las calles más antiguas pues su creación se remonta a los tiempos de la fundación de la ciudad. Don Jaime I fue el cardus maximus de la Caesaraugusta romana y hoy en día puede presumir de que en sus aceras sobreviven alguno de los comercios más antiguos del Casco Histórico. Y eso a pesar del proceso de homogeneización comercial que Zaragoza, como otras urbes europeas de su tamaño, está padeciendo y que es tan visible en vías cercanas como la calle Alfonso I, donde las franquicias se han hecho con la mayoría de los locales y han expulsado al comercio local.

En Don Jaime I hay unos 90 locales comerciales y tan solo siete están cerrados o vacíos en estos momentos. Son menos todavía los que pertenecen a marcas, firmas o grupos más grandes. La mayoría son comercios 100% zaragozanos que no pueden verse en otras ciudades españolas.

Ante este panorama cabe preguntarse por qué. ¿Por qué si en la calle Alfonso, a tres minutos andando, las franquicias han expulsado al comercio tradicional, en Don Jaime resisten? Los comerciantes de esta arteria coinciden: el motivo es que Don Jaime no es peatonal y Alfonso, sí. Y es que aunque existen muchos estudios que inciden en los beneficios que tiene para el comercio la peatonalización, también son muchas las evidencias que muestran que reducir el espacio para los coches tiene consecuencias en el precio de los locales, puesto que se revalorizan, y esto acaba provocando un aumento de los alquileres, expulsando a los autónomos y pequeños empresarios. Es decir, la peatonalización garantizaría un paseo más amable y saludable, pero más especulación inmobiliaria. Es el mercado, amigo, que diría aquel.

Entre los casi 90 negocios que hay en esta calle, una cuarta parte son de hostelería, alimentación, comida o bebida. Hay, por ejemplo, varias heladerías y unas cuantas cafeterías. Otra cuarta parte de los establecimientos de Don Jaime I son tiendas de ropa, vestidos, complementos y zapaterías. Está Beltrán, por ejemplo, con más de 100 años desde su inauguración y La Alicantina, que es el negocio más antiguo de la calle. Lleva en el mismo local desde 1950. «Es un orgullo seguir abiertos y trabajar así, por supuesto que sí», dice la dependienta del negocio. «Te lo habrán dicho ya, pero la peatonalización sería un error fatal. Si sobrevivimos es porque eso no ha pasado», afirma tajante.

Coincide con ella la dueña de la floristería La Natural. «Vamos a luchar siempre porque no la peatonalicen. Que pasen buses nos garantiza mucha visibilidad», cuenta. Y por visibilidad es precisamente por lo que se movió hasta Don Jaime I la tienda Paturros, un negocio de patitos de goma muy especial. «Antes estaba en Espoz y Mina y moverme aquí supuso multiplicar por ocho el alquiler que pago por el local. Pero claro, las ventas también aumentan exponencialmente», explica el propietario, Raúl de Jesús, quien apunta, por cierto, que no está siendo un buen año. «Está siendo raro. Hay mucha gente, sí, pero no compran», asegura.

En la calle también hay dos estancos, dos farmacias, algunas de las mejores pastelerías de la ciudad como Fantoba y Tupinamba, aunque también hay lugar para experimentos de la globalización como los funky rolls. Hace unos cuantos meses abrió una frutería de barrio a la altura del número 25, lo que da cuenta del estado de salud del comercio local.

La calle Don Jaime I también se caracteriza por el comercio especializado. Hay varias zapaterías, por ejemplo, y sobre todo, tiendas de trajes de fiesta y de novias, motivo por el que se llegó a conocer a esta calle como la de las novias. También hay negocios únicos en toda la ciudad, como La Casa del Bacalao, hasta donde llega gente de toda Zaragoza para comprar este producto, y de ahí la importancia de la accesibilidad en transporte público. En los últimos meses se han producido un par de movimientos y salidas de algunos comercios, como calzados Silvio, pero parece que se trata de cuestiones puntuales y que Don Jaime I seguirá aguantando frente al imperio de las grandes firmas.