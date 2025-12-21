Llima, el restaurante de Zaragoza donde probar la verdadera paella valenciana: "El valenciano auténtico te dice que el pollo, el conejo, la verdura que toca"

En muchos rincones de la capital aragonesa se pueden encontrar paellas, pero es aquí donde se cocina la verdadera paella valenciana, elaborada por un valenciano. "Llevo unos diez años trabajando como cocinero", cuenta Carlos, quien gestiona este restaurante junto a su mujer, Andrea. "Siempre tuve la inquietud de meterme en hostelería, pero para trabajar para mí mismo".

Estudió cocina en Valencia, aunque lleva ya años viviendo en Zaragoza y, tras trabajar durante siete años como chef en el gastrobar Crudo, decidió dar el paso definitivo. Fue el 23 de diciembre de 2023 cuando inauguró Llima, en calle de la Paz número 1, junto a su pareja. No fue un camino fácil, pero allí comenzó lo que hoy define como su verdadero sueño.

Llima, la verdadera paella valenciana en Zaragoza / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

"Limón en valenciano", y aunque a algunos aún les cueste pronunciarlo Carlos y Andrea admites, "no tiene un sentido profundo pero queríamos un nombre corto". Aunque no es de extrañar para nadie que Valencia es una de las principales regiones productoras de cítricos en España, especialmente limón y naranja y por ello, un símbolo de la ciudad.

"A la gente le encantaron"

La carta cuenta con una selección de productos especializados en la cocina mediterránea, pensados especialmente para compartir. Aunque destacan un par, de sus entrantes para picar los buñuelos de bacalao con alioli. "Desde que empezó el restaurante a la gente le encantaron". También tienen algunos platos herencia de su experiencia en Crudo, como el crudo de lubina, aliño crítico y boniato asado o el carpaccio de picaña madura con queso curado.

Pasando a sus paellas, en su carta concretamente hay ocho. "La paella estrella, para mí es la valenciana", confiesa Carlos. "Es la que siempre recomiendo y la que más me gusta hacer". Aunque entre los comensales hay una clara ganadora. "La que más nos piden con diferencia es la del señorete". Se trata de una paella de pescados y mariscos hecha por ellos paso a paso.

Y nos desvela como hace él, un valenciano, la paella valenciana. "La base de la paella valenciana es siempre el pollo, el conejo. Luego el garrofón, que es la judía blanca, y la bachoqueta o judía verde, que también es un ingrediente principal". Aunque hay algunas variantes: "algunos le ponen caracoles o alcachofas. Nosotros ahora en temporada sí le ponemos alcachofas", pero Carlos advierte, "pues habrá quien le ponga pimiento. Pero eso ya es peligroso porque el valenciano auténtico te dice que el pollo, el conejo, la verdura que toca y ya está".

Paellas para comer y también para cenar

Aunque han tenido que superar algunos obstáculos, como fue la reforma del local, lo describen como "una aventura bonita". Y hay otro de los retos que tienen y a la vez lo comentan ambos entre risas es que: "por las noches tenemos el problema que la gente, por lo menos la gente española, no quiere arroz".

"El sushi, la pasta, la pizza, es muy frecuentado para cenar, al final sigue siendo hidrato, es un arroz hecho a mano, con un caldo, también es una opción buena para cenar".

Con productos de cercanía y de calidad como base, lo verdaderamente importante para ellos, Llima nos transporta directamente a la costa con platos elaborados en su propia cocina para disfrutar de lo verdadero mediterráneo.