Así es el piso a la venta más caro de Zaragoza: un millón de euros en el corazón de la ciudad

La vivienda es la principal preocupación de los españoles que tienen que invertir cada vez más dinero en tener un techo donde poder dormir. Millones de personas tienen grandes dificultades para llegar a final de mes por culpa de unos alquileres cada vez más altos y un precio de la vivienda nueva y segunda mano que no para de subir. Madrid y Barcelona son las dos grandes ciudades donde más se agrava este problema, aunque el fenómeno esta llegando a otros núcleos de población tan importantes como Zaragoza, Sevilla o Valencia.

Mientras muchas personas no tienen ahorros suficientes para pagar la entrada de un piso o el alquiler le deja temblando la cuenta bancaria cada mes, la vivienda de lujo vive uno de los mejores momentos que se recuerdan. Las viviendas que superan el millón de euros escasean en el mercado porque España se ha consolidado como un destino atractivo a nivel mundial. La inversión inmobiliaria extranjera en ciertas partes del país es cada vez mayor como Madrid, Mallorca o la Costa del Sol.

Zaragoza es una ciudad donde la vivienda de lujo está bastante distribuida a lo largo de distintos puntos del mapa urbano. Montecanal, Casablanca, Miralbueno y el Centro son las zonas de la capital aragonesa donde la vivienda está más cara. Históricamente, las calles del centro de la ciudad han sido las más caras para adquirir una casa, pero los barrios de la periferia le han robado el protagonismo en los últimos años. Aún así, hay gente que siempre ha soñado con vivir en el corazón de Zaragoza para tener todo cerca, aunque eso conlleve una desembolso económico muy importante.

Seis dormitorios y un salón que parece una casa

Echando un vistazo al portal inmobiliario tucasa.com hemos encontrado el piso a la venta más caro de toda Zaragoza. Se trata de un piso con terraza en el corazón de la capital aragonesa con un precio de venta de un millón de euros. La vivienda cuenta con 265 metros cuadrados, tiene seis dormitorios, cuatro baños y una amplia cocina de casi 20 metros cuadrados con entrada de servicio y salida a una galería tendedor.

El piso está situado en plena plaza Aragón y cuenta con una bonita terraza con vistas al paseo de la Constitución. Dentro del elevado precio (un millón de euros), están incluidas dos plazas de garaje en la misma finca. La propiedad cuenta con conserje, tres ascensores, uno de ellos montacargas. La estrella del piso más caro de Zaragoza es sin duda el salón de 40 metros cuadrados, todo exterior y luminoso con unas excelentes vistas.

El piso a la venta de la plaza Aragón no es la vivienda más cara a la venta en toda Zaragoza ya que hay varios chalets en Idealista que buscan nuevo dueño en Casablanca o San Juan de Mozarrifar por cantidades que rozan los 2 millones de euros. El segundo piso más caro de Zaragoza es un ático a la venta en la calle Gil Berges en pleno Casco Histórico. Esta vivienda tiene cuatro habitaciones, terraza y piscina y está a la venta por 975.000 euros.