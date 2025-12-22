Más de 12.000 metros cuadrados renovados: así queda la avenida Navarra de Zaragoza.

La reforma integral de la avenida de Navarra, en su segunda fase entre el paseo Calanda y la calle Rioja, ha alcanzado el 90 por ciento de su ejecución y desde este lunes, se ponen en servicio más de 12.000 metros cuadrados renovados, con el objetivo de "minimizar" el impacto de las obras sobre el comercio durante la época navideña, "facilitar" la movilidad urbana del entorno y poner a disposición y disfrute de los ciudadanos gran parte de las aceras ampliadas y los espacios de convivencia ya ejecutados", ha explicado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante una visita.

Chueca ha recordado que los vecinos de la avenida Navarra llevaban más de 30 años confiando en que esa antigua carretera a la que daban sus casas y sus terrazas se transformase en una calle. "Era una promesa del ayuntamiento desde hace 30 años que año tras año veía incumplida. Ha sido con el Partido Popular, primero con Jorge Azcón y ahora conmigo como alcaldesa, cuando los vecinos de Delicias y Almozara ven que esta transformación ha tenido lugar de forma integral", ha enfatizado.

Toda la acera norte ha quedado abierta y a disposición del uso ciudadano, mientras que la acera sur entra en servicio en dos tercios de su longitud.

Asimismo, el carril bici central y las cuatro vías de la calzada en ambos sentidos de circulación se pueden ya utilizar, desde el número 30, en paseo Calanda, hasta el 38, junto al Centro Cívico Delicias.

De esta manera, a lo largo de enero, los trabajos finalizarán por completo los 19.000 metros cuadrados de esta segunda fase que se sumarán en continuidad a la primera que ya se inauguró en marzo de 2023, con 3,9 millones de euros de inversión y 16.000 metros cuadrados.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visita las obras de la avenida Navarra. / Ayuntamiento de Zaragoza

"Con determinación y un gran esfuerzo inversor, hemos conseguido en pocos años convertir una calle degradada y diseñada como una antigua carretera, en un espacio urbano regenerado más accesible, amable y sostenible", ha recordado la alcaldesa de Zaragoza, quien ha agradecido "la paciencia de los vecinos por las molestias que siempre conllevan las obras".

Nuevos equipamientos

"Trabajamos con ellos de la mano para hacer realidad, con hechos y no palabras, una transformación integral de esta arteria principal de la ciudad, que era una reivindicación histórica demandada por vecinos, comerciantes y entidades sociales, y que ahora llegará a su fin con una resultados muy satisfactorios", ha apostillado.

"Esta nueva fase ejecutada también cuenta con nuevos equipamientos, como un área de ejercicio para personas mayores y una pequeña zona de juegos infantiles, que se pondrán en servicio conforme se obtengan los informes positivos de los funcionarios encargados de revisar al milímetro cada uno de los elementos para garantizar la normativa del espacio y la seguridad de los usuarios", ha explicado Natalia Chueca.

La zona para mayores estará ubicada junto al paseo de Calanda, al lado de la residencia de la tercera edad, y estará equipada con elementos para trabajar la movilidad. Mientras, la pequeña zona de juegos infantiles estará en la misma acera, frente al Centro Cívico Delicias, y se adaptará a las dimensiones de la banda verde.

"En este caso concreto se ha apostado por un diseño innovador, adaptado y recalculado a las condiciones del entorno y a la resistencia aerodinámica al viento, con el objetivo de crear un espacio singular y diferencial, dado el éxito y buena recepción vecinal que ha tenido el parque infantil que se instaló en la primera fase y que es utilizado por numerosas familias del entorno", ha explicado Natalia Chueca.

Esta segunda fase de la avenida supone una inversión global de 5,3 millones de euros. El resultado final será incorporar más de 2.300 metros cuadrados de zonas verdes y de espacios para los vecinos "similares a los que tan buena recepción han tenido en la primera fase", ha indicado Chueca.

Son 145 árboles, más de 1.400 plantas arbustivas y florales y 92 bancos para seguir transformando la avenida de Navarra en una calle mucho más amable y para seguir revitalizando su comercio.

El 100% a finales de enero

La mejora de la seguridad vial es otro de los ejes de esta reforma y en este sentido, la alcaldesa ha explicado que, a diferencia de la primera fase, en este tramo se han elevado los cruces con las calles transversales. De esta forma las aceras tendrán continuidad. Esto dará prioridad a los peatones y obligará a los vehículos a frenar.

Además, la calzada pasa a tener dos carriles de circulación por sentido y se ha creado un carril bici segregado de doble sentido en el eje central, dando continuidad al de la primera fase de la avenida de Navarra.

El 10 por ciento restante de la obra terminará a finales de enero, porque había también unos colectores" complicados" y afecta también al nudo de circulación de acceso a la estación del AVE, ha indicado la alcaldesa. Así, pasados estos días de Navidad se va a seguir trabajando con el objetivo de que concluya a finales de enero.