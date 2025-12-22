El AMPA del CPI Val de la Atalaya en María de Huerva alerta del estado de baños y aulas en Infantil: "Roza la insalubridad"

La Asociación de Madres y Padres (AMPA) del CPI Val de la Atalaya, en Zaragoza, ha denunciado esta semana la «grave situación de limpieza» que, según aseguran, arrastra el centro desde hace un año y medio, coincidiendo con la licitación vinculada a la empresa encargada del servicio.

La presidenta del AMPA, Alba García, sostiene que «la situación es insostenible», especialmente en el edificio de Infantil. A través de sus redes sociales, la asociación ha difundido imágenes y mensajes en los que denuncia baños con restos de heces y suelos «sucios y sin limpiar», una realidad que, insisten, afecta al día a día del alumnado y a la tranquilidad de las familias.

La Asociación de Madres y Padres (AMPA) del CPI Val de la Atalaya, en Zaragoza, ha denunciado esta semana la «grave situación de limpieza» / Servicio especial

Desde la organización subrayan, además, que el Ayuntamiento de Zaragoza «es conocedor» de esta problemática desde hace tiempo y critican que, lejos de revertirse, se haya optado por la prórroga del contrato un año más con la misma empresa, sin que —según el AMPA— se hayan apreciado mejoras en el servicio.

García añade que también se ha puesto el caso en conocimiento de Inspección de Educación, pero lamenta que «ha sido avisada y no hemos obtenido respuesta». En nombre de las familias, el AMPA expresa su preocupación e indignación ante una situación que, a su juicio, «roza la insalubridad» y que afecta directamente a la salud y bienestar del alumnado.

Coincidiendo con estas fechas, la asociación ha querido convertir la denuncia en una petición: su «deseo navideño» es que el problema se resuelva con soluciones reales y se garanticen condiciones higiénico-sanitarias dignas en el centro educativo.