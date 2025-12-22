La euforia de la Lotería de Navidad juega una mala pasada a una administración en Zaragoza: "Se nos han quedado las llaves dentro"

Otro 22 de diciembre más tachado de la lista y otras muchas raciones de alegría y felicidad repartidas por toda Zaragoza ciudad en forma de boletos de la Lotería de Navidad. Pese a que 'El Gordo' no ha llegado a tierras aragonesas -ha caído en Madrid y León con el 79.432-, este sorteo ha dejado unos 23 millones de euros en la comunidad, de los cuales algo más de cinco han agraciado a habitantes de la capital aragonesa. En la Administración de Loterías Doña Maña, ubicada en la calle Cádiz, la suerte ha recompensado con un quinto premio a Esther y Esperanza, loteras a la cabeza de este servicio del centro de Zaragoza, aunque les ha jugado una pequeña mala pasada.

Su 25.412 acababa de repartir en torno a unos 200.000 euros con este 'premio menor'. La noticia corrió como la pólvora y las emociones salieron a flor de piel entre esta tía y su sobrina, que apenas estaban completando su primera campaña de Navidad completa en esta céntrica administración y comenzaron a celebrar con emoción. "Haber repartido ya la suerte en Navidad así, pues imaginaros, estamos muy contentos", dice Esperanza acelerada de la alegría.

Tanta estaba siendo la euforia del momento que han dejado encerrado el champán que tenían previsto descorchar a las puertas de su servicio de loterías al salir a disfrutar del momento. "Se nos han quedado las llaves dentro, el teléfono fijo se nos ha caído cuando nos han empezado a llamar y se nos ha roto", explicaba la joven lotera entre muchas risas con su tía. El primer gasto de este premio casi ha tenido que ser un cerrajero, pero por suerte "la familia ya estaba viniendo a abrir la puerta".

Esther y Esperanza, fundidas en un abrazo celebrando un quinto premio de la Lotería de Navidad 2025 en su administración del centro de Zaragoza / Jaime Galindo.

¿Cómo lo van a celebrar? Esperanza se viene arriba y lo deja muy claro: "Con champán y con una borrachera increíble, porque nos lo hemos ganado, hemos hecho una campaña de Navidad espectacular". A lo que su tía asiente que festejarán "con todo lo que venga".

La administrativa ensalza la fortuna que está teniendo Aragón en este Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 y se marca nuevos retos tras este pellizco. "Vamos a seguir trabajando y repartiendo suerte, que es a lo que nos dedicamos. No nos quedamos con esto, vamos ahora a por el primer premio de 'El Niño', esto es sólo el principio de mucho. Este año Aragón lo ha reventado, va a seguir para arriba", concluye abrazada emocionada a su familiar y compañera de trabajo.