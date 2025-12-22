El premio de la Lotería que viajó del 'más allá' hasta Andorra: una sesión de espiritismo desemboca en una lluvia de millones

La suerte, dicen, llega cuando menos uno la espera, aunque hay veces que el destino, Dios o lo que sea manda señales. Y estas señales son las que habían captado en Andorra los premiados con el quinto premio en el sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional. Y es que gran parte de las personas que habían comprado el 23.112 lo hicieron en estos últimos días y debido a una premonición que surgió después de una sesión de espiritismo.

Lo explica José Antonio Legua, gerente de la administración de Lotería desde la que se han repartido 9 millones de euros en premios. "Este año hemos contratado a una tía mía en la Administración y total que el otro día me preguntó que si sabía lo que había pasado en casa de la yaya", dice. Y lo que pasó no le dejó indiferente.

Resulta que varias familiares se juntaron en la casa de la abuela de Legua para realizar una sesión de espiritismo -"somos una familia un poco extraña", ríe ahora-. Y durante esa experiencia, una de ellas, que llevaba unos cascos "para hacer alguna movida rara" comenzó a escuchar las siguientes palabras: Doce, lunes, mesías, Navidad. "Y es una tía mía que no cree en estas cosas, eh", puntualiza.

Pero claro, atando cabos, ese mensaje encriptado llegado del más allá fue interpretado por los familiares de esta mujer como una señal. Debían comprar un número de la Lotería de Navidad, cuyo sorteo cae este año en lunes, acabado en doce. "Entonces yo les dije que en la Administración tenía un número fijo que lo vendemos desde hace 20 años y que terminaba en 12. Mandé una foto del décimo por el grupo de la familia y lo compraron todos. Pues nos ha tocado a todos. Yo, de verdad, no creía en estas cosas. A partir de ahora creo fielmente", afirma Legua.

Más señales

No ha sido la única casualidad que se ha dado. "Ha habido un montón de señales. Una compañera subió un estado de WhatsApp con el décimo y, ¿sabes cuántas personas lo vieron? 112. Y mi abuelo, que en paz descanse, era muy devoto de la cofradía del Santo Entierro, que es la que ha repartido también un montón de décimos del 23.112", cuenta este lotero que lleva ya cuatro años repartiendo millones el día de la Lotería.

Según explica, el único ritual que hasta ahora repetía Legua era no ver el sorteo. "Me pongo música y me relajo y me entero si ha tocado cuando empezáis a llamarme los medios. En 2022 dimos un quinto premio. En 2023 el Gordo y dos quintos premios. En 2024 otro quinto premio y este año igual. Es muy difícil: hay que tener mucha suerte y hay que trabajar mucho", dice. Aunque en esta ocasión, además de trabajar, la mística también ha tenido algo que ver. O no.