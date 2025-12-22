¿Has perdido o te han robado el décimo en Zaragoza?: Esto tienes que hacer para cobrar tu premio

Con 2.772 millones de euros en premios ya repartidos tras el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad de 2025, conservar el décimo se convierte en una prioridad. Mientras que algunos lo guardan en el fondo de un cajón o en un lugar seguro para su posterior recuperación, otros intentan hacerlo, pero después se olvidan de dónde lo han colocado o este ha sido robado. Pese a que estos últimos casos pueden generar pánico, existen varias soluciones.

¿Qué hago si lo he perdido?

Ante un sorteo que mueve tanto dinero, es recomendable tomar precauciones para guardar el número en un lugar seguro y no confiarlo a nadie. Además, es aconsejable hacerle una foto y anotar el número y la serie en caso de pérdida.

En el caso de que no se encuentre el décimo, pero el número haya resultado premiado, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) indica que el comprador debe presentar una denuncia inmediatamente ante la Guardia Civil o a la Policía Nacional y hacer constar todos los datos posibles sobre el décimo, como pueden ser el número, la serie y la fracción.

¿Qué hacer en caso de robo?

De forma similar a la pérdida de un décimo, Loterías y Apuestas de Estado destaca la importancia de denunciar la sustracción cuanto antes. Se debe aportar toda la información posible y, en el caso de que el número reciba un premio, el jugador podrá presentarse ante un juzgado para que se inicie el proceso correspondiente.

Además, con esta denuncia es posible paralizar el pago hasta que un juez resuelva quién es el verdadero dueño del décimo.

¿Y si está dañado?

Dado el caso en el que el décimo está dañado o su resguardo deteriorado, Loterías señala que el cliente debe presentarse en un punto de venta oficial y cumplimentar un formulario. Se debe rellenar el formulario "Solicitud de pago de premios", firmarlo y aportar el décimo o resguardo deteriorado para su posterior remisión a Loterías para su autentificación.

¿Los premios caducan?

Los premios pueden empezar a cobrarse a partir de la tarde del 22 de diciembre de 2025 una vez que hayan finalizado las verificaciones y los procesos informáticos de Loterías. No obstante, el derecho de cobro tiene una duración de tres meses, por lo que el plazo finaliza el 23 de marzo de 2026.

En el caso de que no se cobre el premio, el dinero se destina a Hacienda, tal y como señala el artículo 22 de su normativa: "El derecho al cobro de premios caduca a los tres meses, contados desde el día siguiente al del sorteo a que correspondan. Pasado este plazo, el importe de los premios no reclamados quedará a beneficio del Tesoro. Este plazo se ampliará en un día si el último del período fuera festivo en la localidad en que se tramite el pago.

En los casos de suspensión de pago como consecuencia de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, quedará interrumpido el plazo de caducidad hasta que se dicte la resolución o sentencia firme en el procedimiento respectivo".