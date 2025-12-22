La Lotería de Navidad deja cinco millones de euros en Zaragoza: "Esperamos haber hecho felices a mucha gente"

Cuando se cumplen tres horas del sorteo de Lotería de Navidad 2025, la suerte ha agraciado a Aragón con más de 14 millones de euros. Zaragoza capital ha sido una de las ciudades donde la suerte ha sonreído con casi 5 millones.

Las administraciones agraciadas han sido, con el 23.112, las de Coso 79-81 (1,2 millones) y de Domingo Ram, 25 (60.000 euros); con el 60.649, la de Coso, 23 (60.000 euros) y la de la calle La Salina, 1 (3,6 millones); y con el 25.412 en la de la calle Cádiz, 8 (60.000 euros).

"Es como si el Zaragoza ganara la Champions"

La suerte ha vuelto a agraciar a la Administración de Loterías número 65 de la calle La Salina, en el barrio del Gancho, ya se ha descorchado champán por el 77.715. Valero Jimeno, titular del local, ha vibrado de emoción esta mañana del 22 de diciembre tras repartir 3,6 millones de euros en la capital aragonesa. “Me he enterado por ustedes -los medios- cuando me han llamado, estoy muy contento. Esto es como si el Zaragoza ganara la Champions”, expresa Jimeno, mientras mostraba con orgullo el cartel del premio.

Por el momento, ningún agraciado con este boleto ha pasado por la administración, aunque Jimeno no duda que acabarán acudiendo. “Ya pasó cuando tocó el sorteo del Niño, pero por supuesto que vendrán”, afirmaba entre risas de felicidad.

En imágenes | Los quintos premios traen una lluvia de millones a Aragón / JAIME GALINDO

"Elegimos el número por casualidad"

Este boleto ya conoce a alguno de sus agraciados. La actividad comercial Pollería Olga del Mercado Central de Zaragoza tuvo una breve interrupción tras conocer que el quinto premio había llamado a su puerta. “Nos han avisado las compañeras, nos hemos llevado una ilusión y una emoción ya que todas llevábamos”, explica Rebeca, trabajadora de este puesto, el número 44.

6.000 euros por décimo que les ha pillado algo desprevenidas, en plena faena. “Hemos empezado a saltar y a abrazarnos, dejando de atender a la gente. Primero no te lo crees, ¿será verdad? Y luego te empieza a sonar el móvil y entonces ya a dar brincos”, añade, e incluso ya comienza a salir alguna intención de en qué poder gastar ese dinero. “En la tienda siempre hay gastos, pero yo me iría a un balneario (risas), para descansar un poco del trabajo. Relax, unos masajes y como nueva”, concluye.

De las 60 series vendidas por esta administración, 50 han salido desde esta localización, 3 millones de euros. "Habíamos vendido todos antes de que acabase noviembre", asegura Lorena Muñoz, hija de la propietaria y trabajadora del establecimiento que reconoce, entre risas y la alegría del momento, que no es un número habitual: "Qué va, qué va. Me llamo el dueño de La Salina (la administración que vendía las series) para ofrecerme cinco o seis números y elegí el 77.715 por casualidad".

Y es que la felicidad desborda los pasillos del Mercado Central zaragozano desde que una de las empleadas que estaba en el obrador, "haciendo croquetas", ha escuchado el número en la radio y ha subido corriendo a compartir la buena nueva. "Lo hemos comprobado y enseguida han empezado a llamar todos los clientes que lo llevaban, ya que lo han comprado los habituales. Ya de por sí tenemos pedidos por Navidad, y con la gente celebrando se ha puesto esto a tope", sentencia Muñoz.

"Es una manera muy bonita de comenzar la Navidad"

Por otro lado, la administración del Coso 79-81 ha repartido 1.080.000 euros de otro quinto premio de la Lotería de Navidad. El 23.112 ha sido el primer número agraciado en Zaragoza dejando un total de 9 millones de euros en todo Aragón con la Lotería Minerín de Andorra como principal punto de venta. "Desde 2001 no dábamos nada para Navidad y la verdad que estamos súpercontentos, no sabemos cómo está repartido ni nada porque ha sido todo por ventanilla", han explicado desde la propia administración del Casco Histórico de la capital aragonesa.

"Es una manera muy bonita de comenzar la Navidad, de haber repartido aunque solo sea un pellizquito y esperamos que hayamos hecho a muchas personas felices", ha explicado a este diario una trabajadora de la Administración del Coso que lleva 27 años repartiendo suerte por el barrrio.

"Se me ha colapsado el teléfono"

La alegría no para de llegar a Zaragoza ciudad. Agraciadas con el 70.048, un segundo premio, las empleadas del Bimba y Lola ubicado en el paseo Independecia han interrumpido momentáneamente su jornada laboral para celebrar los cientos de miles de euros que han llegado a este céntrico negocio de marca. “Al enterarme se me ha empezado a colapsar el teléfono a llamadas. Está muy repartido entre todas las compañeras, pero son unos 125.000 euros por décimo. Parece un cuento de Navidad”, expresaba con emoción Laura, una de las premiadas.

Tres empleadas de Bimba y Lola en Zaragoza celebran su segundo premio. / Jaime Galindo

La joven asegura que esta alegría irá destinada a buenos fines, dada la época del año. “Compras más regalos, bueno, gastas más tranquila. Nos compraremos algún bolso de la tienda, ya que estamos, nos daremos algún capricho y luego iremos pensando”, añade la empleada. Pero insiste en que sobre todo es “la alegría” en un día que para ella está suponiendo un “subidón” en lo que a emociones se refiere.