Esta es la mejor casa que te puedes comprar en casa en Zaragoza si te toca el 'Gordo' de la Lotería de Navidad

Todos los zaragozanos sueñan con que los niños de San Ildefonso canten a lo largo de esta larga y emocionante mañana uno de sus números como ganador de 'El Gordo' de la Lotería de Navidad. Una alegría en forma de millones que te puede cambiar por completo la vida ya que supone un plus económico que te permitirá pagar muchas deudas pendientes y cumplir alguno de tus sueños.

El Gordo se premia con 4.000.000 de euros a la serie, es decir, 400.000 euros el décimo, pero Hacienda también gana durante la Lotería de Navidad ya que se lleva el 20% de los premios por encima de 40.000 euros. Por lo tanto, el ganador del 'Gordo' sumará a su cuenta personal un total de 328.000 euros ya que la Agencia Tributaria se quedará con un total de 72.000 euros.

La subida de precios tan grande que se ha vivido en España en las últimas décadas ha provocado que los ganadores del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad cada vez puedan comprarse menos cosas con los 328.000 euros limpios. El Gordo te cambiaba antes más la vida que en la actualidad, pero sigue dando un premio millonario que te permitirá por ejemplo comprarte una buena casa.

Una casa peor que hace años

La verdad es que el mercado inmobiliario está disparado en toda España. Zaragoza no se libra de una subida de precios que ha colocado a muchas viviendas como inalcanzables para la gran mayoría de la población. Cualquier buen piso de segunda mano no baja de los 250.000 euros y es casi imposible encontrar una casa en la capital aragonesa que no valga menos de 350.000 euros.

Echando un vistazo al portal inmobiliario tucasa.com, hemos encontrado a la venta una espectacular casa de 240 metros cuadrados, tres baños y tres dormitorios en Zaragoza por 320.000 euros por lo que aún te sobrarán 8.000 euros para hacerte un gran viaje tras tocarte el 'Gordo' de la Lotería de Navidad.

El adosado se encuentra en Garrapinillos y está distribuido en tres plantas y es ideal para familias. Una de las partes especiales de la casa a la venta en Zaragoza es sin duda su encantadora bodega de 20 metros cuadrados con chimenea situada en el sótano. Además, hay un gran garaje con capacidad para dos coches y motos, facilitando el acceso con su puerta eléctrica directamente a la calle, zona de taller y zona de lavandería.

El jardín de la casa que te puedes comprar si te toca el Gordo de la Lotería de Navidad en Zaragoza / TUCASA.COM

La planta calle destaca por su luminoso salón de 28 m² que se abre a un porche cerrado de 20 m², ideal para disfrutar de el todo el año. El jardín de casi 40 m² es un auténtico oasis, perfecto para que los niños jueguen o para aquellos que disfrutan de la jardinería. La cocina, totalmente equipada y espaciosa, ofrece un lugar perfecto para compartir comidas en familia. También cuenta con un baño completo con plato de ducha, ideal para las visitas.

Terraza cerrada en la casa a la venta en Zaragoza / TUCASA.COM

En la primera planta, la habitación principal de 14 m² te sorprenderá con su zona de vestidor y baño propio, brindando privacidad y confort. Las otras dos habitaciones son igualmente acogedoras, con armarios empotrados y espacio suficiente para estudiar y jugar. Cuenta también con un despacho abierto, perfecto si trabajas desde casa y acceso a una buhardilla que puede servir como zona de almacenamiento o un espacio adicional. Además, hay otro baño con plato de ducha. Con calefacción por gasoil y dispone de bomba de frío/calor y una orientación Este-Oeste que garantiza luz natural durante todo el día, esta casa es una oportunidad única.