La noria no llega a Zaragoza a tiempo para Navidad y no estará montada hasta Reyes

La noria que el Ayuntamiento de Zaragoza quería haber instalado para esta Navidad, como un atractivo más dentro del programa de ocio para estas fiestas, no va a llegar a tiempo. El plan inicial era que la estructura, de 35 metros de altura, se hubiera inaugurado a principios de diciembre, como el resto de elementos navideños. Después, la alcaldesa explicó que no sería hasta este pasado fin de semana cuando podría empezar a funcionar. Pero por problemas ajenos a los intereses del consistorio, la noria no estará montada hasta Reyes.

Y es que según han explicado fuentes municipales, el retraso se debe a la falta de personal con experiencia en el montaje de este tipo de estructuras que se han puesto muy de moda esta Navidad. Son muchas las ciudades que han instalado la suya, lo que hace que los montadores tengan que repartirse entre distintos puntos de la geografía española.

¿Dónde estará?

La noria de Zaragoza, que está recién salida de fábrica y se estrenará en la capital aragonesa, se instará junto a la parada del tranvía La Chimenea y, para compensar el retraso con el que se va a montar, se dejará durante todo el mes de enero para que los zaragozanos la puedan aprovechar.

El objetivo era que hubiera podido estar montada para las vacaciones escolares, puesto que eso hubiera garantizado una mayor afluencia de público, pero no ha sido posible. No obstante, antes de Reyes estará lista y girando.

Esta no será la primera vez que se instala una atracción de estas características a orillas del Ebro. En 2013 ya se instaló una noria de 70 metros de alto en Helios, más cerca del río. Se montó para el Pilar y estuvo hasta después de la Navidad. El precio para los adultos era de 5 euros y para los niños costaba 3. La empresa que gestionó la noria pagó inicialmente 10.000 euros por montar la instalación durante los Pilares y otros 6.000 cuando se firmó la prórroga. Estos detalles todavía se desconocen con respecto a la instalación de este año.