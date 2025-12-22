Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de Navidad AragónComprobar Lotería de NavidadAndrada Real ZaragozaDesaparecido MoncayoAvenida NavarraBimba y LolaBarrio Zaragoza
instagramlinkedin

La noria no llega a Zaragoza a tiempo para Navidad y no estará montada hasta Reyes

Desde el ayuntamiento explican que el retraso se debes a causas ajenas a sus intereses

Una noria colocada en la zona de Helios en Zaragoza

Una noria colocada en la zona de Helios en Zaragoza / El Periódico

Iván Trigo

Iván Trigo

Zaragoza

La noria que el Ayuntamiento de Zaragoza quería haber instalado para esta Navidad, como un atractivo más dentro del programa de ocio para estas fiestas, no va a llegar a tiempo. El plan inicial era que la estructura, de 35 metros de altura, se hubiera inaugurado a principios de diciembre, como el resto de elementos navideños. Después, la alcaldesa explicó que no sería hasta este pasado fin de semana cuando podría empezar a funcionar. Pero por problemas ajenos a los intereses del consistorio, la noria no estará montada hasta Reyes.

Y es que según han explicado fuentes municipales, el retraso se debe a la falta de personal con experiencia en el montaje de este tipo de estructuras que se han puesto muy de moda esta Navidad. Son muchas las ciudades que han instalado la suya, lo que hace que los montadores tengan que repartirse entre distintos puntos de la geografía española.

¿Dónde estará?

La noria de Zaragoza, que está recién salida de fábrica y se estrenará en la capital aragonesa, se instará junto a la parada del tranvía La Chimenea y, para compensar el retraso con el que se va a montar, se dejará durante todo el mes de enero para que los zaragozanos la puedan aprovechar.

El objetivo era que hubiera podido estar montada para las vacaciones escolares, puesto que eso hubiera garantizado una mayor afluencia de público, pero no ha sido posible. No obstante, antes de Reyes estará lista y girando.

Esta no será la primera vez que se instala una atracción de estas características a orillas del Ebro. En 2013 ya se instaló una noria de 70 metros de alto en Helios, más cerca del río. Se montó para el Pilar y estuvo hasta después de la Navidad. El precio para los adultos era de 5 euros y para los niños costaba 3. La empresa que gestionó la noria pagó inicialmente 10.000 euros por montar la instalación durante los Pilares y otros 6.000 cuando se firmó la prórroga. Estos detalles todavía se desconocen con respecto a la instalación de este año.

TEMAS

  1. El ministro Óscar Puente, sobre Aragón: 'Zaragoza será la primera ciudad preparada para que el AVE pueda ir a 350 km/h
  2. El Ministerio de Transportes adjudica un contrato decisivo para el último tramo pendiente de la autovía Jaca-Pamplona (A-21)
  3. Llima, el restaurante de Zaragoza donde probar la verdadera paella valenciana: 'El valenciano auténtico te dice el pollo, el conejo y la verdura que toca
  4. La antigua calle de Zaragoza donde el comercio local resiste a las franquicias
  5. Así prepara el PSOE Aragón sus listas electorales para el 8F: salen históricos y entrarán los puntales de Pilar Alegría
  6. El Amanecer, el nuevo bar de tapas del Actur que triunfa con sus bolas rellenas: 'Hemos reinventado la bola de patata tradicional
  7. Golpe a la industria del automóvil: Mann Hummel anuncia 150 despidos en su planta de Zaragoza
  8. Zaragoza vive su amanecer más especial del año: así se ha visto el solsticio de invierno en la calle Mayor

La euforia de la Lotería de Navidad juega una mala pasada a una administración en Zaragoza: "Se nos han quedado las llaves dentro"

La euforia de la Lotería de Navidad juega una mala pasada a una administración en Zaragoza: "Se nos han quedado las llaves dentro"

La noria no llega a Zaragoza a tiempo para Navidad y no estará montada hasta Reyes

La noria no llega a Zaragoza a tiempo para Navidad y no estará montada hasta Reyes

El AMPA del CPI Val de la Atalaya en María de Huerva alerta del estado de baños y aulas en Infantil: "Roza la insalubridad"

El AMPA del CPI Val de la Atalaya en María de Huerva alerta del estado de baños y aulas en Infantil: "Roza la insalubridad"

Estos son los cinco vecinos ganadores de la distinción de Zaragozanos Ejemplares de este año por su comportamiento modélico

Estos son los cinco vecinos ganadores de la distinción de Zaragozanos Ejemplares de este año por su comportamiento modélico

El ayuntamiento tumba una subvención de 700.000 euros al Real Zaragoza que podría afectar a su límite salarial

El ayuntamiento tumba una subvención de 700.000 euros al Real Zaragoza que podría afectar a su límite salarial

Saica amplía su red de recuperación en España con parte del negocio de FCC Ámbito

Saica amplía su red de recuperación en España con parte del negocio de FCC Ámbito

¿Has perdido o te han robado el décimo en Zaragoza?: Esto tienes que hacer para cobrar tu premio

¿Has perdido o te han robado el décimo en Zaragoza?: Esto tienes que hacer para cobrar tu premio

La Lotería de Navidad deja cinco millones de euros en Zaragoza: "Esperamos haber hecho felices a mucha gente"

La Lotería de Navidad deja cinco millones de euros en Zaragoza: "Esperamos haber hecho felices a mucha gente"
Tracking Pixel Contents