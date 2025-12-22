Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de Navidad AragónComprobar Lotería de NavidadAndrada Real ZaragozaDesaparecido MoncayoAvenida NavarraBimba y LolaBarrio Zaragoza
instagramlinkedin

Saica amplía su red de recuperación en España con parte del negocio de FCC Ámbito

La operación ha sido realizada por Saica Natur, el área de gestión de residuos y servicios medioambientales del grupo, y el negocio adquirido desarrolla principalmente actividades de recuperación de papel y cartón

Vista aerea del poligono El Espartal en El Burgo de Ebro, donde se ubica Saica.

Vista aerea del poligono El Espartal en El Burgo de Ebro, donde se ubica Saica. / Saica

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Grupo Saica ha ampliado su red de recuperación en España con la adquisición del negocio de recuperación de papel y cartón de FCC Ámbito, filial de FCC enviro, una operación que le permite incorporar plantas situadas en el centro, norte y oeste de la Península Ibérica.

La operación ha sido realizada por Saica Natur, el área de gestión de residuos y servicios medioambientales del grupo, y el negocio adquirido desarrolla principalmente actividades de recuperación de papel y cartón, así como de otros residuos no peligrosos de origen industrial y comercial.

Con esta adquisición, Saica pasa a integrar la actividad que FCC Ámbito desarrollaba en sus plantas de Madrid, Cáceres, Valladolid, Asturias, Vizcaya, León y Toledo.En estas instalaciones trabajan más de 150 personas y en 2024 el negocio alcanzó una facturación superior a 30 millones de euros.

Según expone la presidenta y CEO del Grupo Saica, Susana Alejandro, la operación permite “sumar un equipo altamente cualificado y de reconocido prestigio en el sector", lo que fortalece la propuesta de valor del grupo para los clientes de la Península Ibérica.

Por su parte, el consejero delegado de FCC enviro, Íñigo Sanz, ha precisado que la operación, además de "muy satisfactoria", se enmarca en la política de rotación y optimización de activos para maximizar el valor de sus accionistas y enfocarse en la estrategia de desarrollo”.

Tras esta adquisición, Saica Natur pasa a contar con un total de 47 plantas, 36 de ellas en España y el resto repartidas entre Francia, Portugal, Reino Unido y Polonia. Asimismo, la plantilla de esta unidad de negocio supera ya las 1.700 personas trabajadoras.

Noticias relacionadas y más

El Grupo Saica, con sede en Zaragoza, cuenta con cuatro líneas de negocio —Saica Paper, Saica Natur, Saica Pack y Saica Flex— y una facturación consolidada de 3.700 millones de euros a 31 de diciembre de 2024.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El ministro Óscar Puente, sobre Aragón: 'Zaragoza será la primera ciudad preparada para que el AVE pueda ir a 350 km/h
  2. El Ministerio de Transportes adjudica un contrato decisivo para el último tramo pendiente de la autovía Jaca-Pamplona (A-21)
  3. Llima, el restaurante de Zaragoza donde probar la verdadera paella valenciana: 'El valenciano auténtico te dice el pollo, el conejo y la verdura que toca
  4. La antigua calle de Zaragoza donde el comercio local resiste a las franquicias
  5. Así prepara el PSOE Aragón sus listas electorales para el 8F: salen históricos y entrarán los puntales de Pilar Alegría
  6. El Amanecer, el nuevo bar de tapas del Actur que triunfa con sus bolas rellenas: 'Hemos reinventado la bola de patata tradicional
  7. Golpe a la industria del automóvil: Mann Hummel anuncia 150 despidos en su planta de Zaragoza
  8. Zaragoza vive su amanecer más especial del año: así se ha visto el solsticio de invierno en la calle Mayor

Estos son los cinco vecinos ganadores de la distinción de Zaragozanos Ejemplares de este año por su comportamiento modélico

Estos son los cinco vecinos ganadores de la distinción de Zaragozanos Ejemplares de este año por su comportamiento modélico

El ayuntamiento tumba una subvención de 700.000 euros al Real Zaragoza que podría afectar a su límite salarial

El ayuntamiento tumba una subvención de 700.000 euros al Real Zaragoza que podría afectar a su límite salarial

Saica amplía su red de recuperación en España con parte del negocio de FCC Ámbito

Saica amplía su red de recuperación en España con parte del negocio de FCC Ámbito

¿Has perdido o te han robado el décimo en Zaragoza?: Esto tienes que hacer para cobrar tu premio

¿Has perdido o te han robado el décimo en Zaragoza?: Esto tienes que hacer para cobrar tu premio

La Lotería de Navidad deja cinco millones de euros en Zaragoza: "Esperamos haber hecho felices a mucha gente"

La Lotería de Navidad deja cinco millones de euros en Zaragoza: "Esperamos haber hecho felices a mucha gente"

La Diputación de Zaragoza destina más de 734.000 euros a proyectos de acción social en varios municipios

La Diputación de Zaragoza destina más de 734.000 euros a proyectos de acción social en varios municipios

Estos son los números premiados en el Sorteo Extraordinario de Navidad en Zaragoza

Estos son los números premiados en el Sorteo Extraordinario de Navidad en Zaragoza

Estos son los números premiados en el Sorteo Extraordinario de Navidad en Huesca

Estos son los números premiados en el Sorteo Extraordinario de Navidad en Huesca
Tracking Pixel Contents