Saica amplía su red de recuperación en España con parte del negocio de FCC Ámbito

El Grupo Saica ha ampliado su red de recuperación en España con la adquisición del negocio de recuperación de papel y cartón de FCC Ámbito, filial de FCC enviro, una operación que le permite incorporar plantas situadas en el centro, norte y oeste de la Península Ibérica.

La operación ha sido realizada por Saica Natur, el área de gestión de residuos y servicios medioambientales del grupo, y el negocio adquirido desarrolla principalmente actividades de recuperación de papel y cartón, así como de otros residuos no peligrosos de origen industrial y comercial.

Con esta adquisición, Saica pasa a integrar la actividad que FCC Ámbito desarrollaba en sus plantas de Madrid, Cáceres, Valladolid, Asturias, Vizcaya, León y Toledo.En estas instalaciones trabajan más de 150 personas y en 2024 el negocio alcanzó una facturación superior a 30 millones de euros.

Según expone la presidenta y CEO del Grupo Saica, Susana Alejandro, la operación permite “sumar un equipo altamente cualificado y de reconocido prestigio en el sector", lo que fortalece la propuesta de valor del grupo para los clientes de la Península Ibérica.

Por su parte, el consejero delegado de FCC enviro, Íñigo Sanz, ha precisado que la operación, además de "muy satisfactoria", se enmarca en la política de rotación y optimización de activos para maximizar el valor de sus accionistas y enfocarse en la estrategia de desarrollo”.

Tras esta adquisición, Saica Natur pasa a contar con un total de 47 plantas, 36 de ellas en España y el resto repartidas entre Francia, Portugal, Reino Unido y Polonia. Asimismo, la plantilla de esta unidad de negocio supera ya las 1.700 personas trabajadoras.

El Grupo Saica, con sede en Zaragoza, cuenta con cuatro líneas de negocio —Saica Paper, Saica Natur, Saica Pack y Saica Flex— y una facturación consolidada de 3.700 millones de euros a 31 de diciembre de 2024.