Tras el éxito de la Cabalgata del año pasado, que congregó a unas 200.000 personas a lo largo de todo el recorrido, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente han expresado su deseo de repetir la bienvenida que les dieron los ciudadanos con Oro, Incienso y Mirra, un acontecimiento organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza. Un año después, el próximo 5 de enero y acompañados de un cortejo más multitudinario y lleno de sorpresas en la noche más mágica del año.

Melchor, Gaspar y Baltasar convinieron solicitar a su embajador que tramite la participación en esta Cabalgata quienes mejor conocen esta tradición religiosa: los propios integrantes del belén. Por ello, el desfile incorporará este año del reconocido los componente del Belén Viviente de Estadilla, que desembarcará en la ciudad con más de 50 figurantes.

Esta representación, nacida en 2009 y convertida en una de las recreaciones históricas y tradicionales más singulares de Aragón, reúne cerca de 80 escenas que combinan episodios de la tradición cristiana, recreaciones históricas y oficios antiguos. Su puesta en escena, extendida sobre 4.500 metros cuadrados, recibe miles de visitantes en cada edición y destaca por su minuciosidad y por la implicación de buena parte del vecindario estadillano.

Así será la Cabalgata de los Reyes Magos de Zaragoza: horario, recorridos y participantes especiales / RUBEN RUIZ

El grupo que llegará a Zaragoza trasladará, de forma condensada, la esencia que ha convertido al Belén Viviente en un referente cultural: músicos y soldados del ejército romano, junto a figuras que evocan oficios y costumbres ancestrales. En total, 55 participantes que se sumarán al cortejo real, imprimiéndole al desfile un sello aún más profundo de tradición, histórico y artesanal.

La alcaldesa Natalia Chueca ha explicado que esta Cabalgata “simboliza nuestra identidad, es tradición y es ciudad. Es una forma de decir que Zaragoza cuida sus celebraciones, las hace crecer con criterio y las pone al servicio de la ilusión colectiva. Presentamos una Cabalgata que crece, que se cuida y que mira al futuro sin perder sus raíces. Está pensada para emocionar a los niños y para que Zaragoza siga viviendo la Navidad como lo que es: un tiempo de encuentro en los hogares y de alegría en las calles”.

El gran séquito, que aumenta este año considerablemente hasta alcanzar los 417 miembros, contará también con un espectacular ángel anunciador de gran formato y otras incorporaciones que se suman a la mejora de la iluminación, el sonido y los efectos especiales, reforzando el objetivo de convertir el recorrido en una experiencia memorable. El cierre correrá a cargo de la caseta del Pajarito Pinzón, el mensajero de los Reyes Magos, que sobrevolará el desfile para vigilar discretamente a todos los niños y niñas y que se recupera como vínculo también con las generaciones de mayores que lo descubrieron en los años 60 a través de la radio.

Modificación del recorrido

La comitiva y los Reyes Magos partirán del CEIP Joaquín Costa a las 18:00 horas y, ya desde la salida se producirá un cambio significativo: avanzará por General Mayandía, Anselmo Clavé, paseo Teruel, Puerta del Carmen, César Augusto, Coso y Alfonso I hasta la plaza del Pilar, donde Sus Majestades visitarán el Belén de Judea. Antes, a las 17:30 horas comenzará la caravana comercial de los principales patrocinadores de la Navidad y del gran séquito zaragozano, cuyo apoyo permite mejorar las fiestas año tras año.

La Cabalgata renovó completamente su estética el pasado año bajo una línea argumental basada en el rigor histórico y la tradición. La edición de 2026 mantiene su lema y estructura en bloques vinculados a las tres ofrendas: Oro, Mirra e Incienso. Además Se suman, además, los nuevos trajes reales diseñados por Ana Sanagustín, inspirados en las tradiciones de Europa, África y Asia y en la iconografía clásica de la Adoración.

La banda sonora original de la Cabalgata de Zaragoza, compuesta por Ara Malikian, integra referencias musicales de los tres ámbitos geográficos representados; y el cartel anunciador firmado por Óscar Sanmartín, centrado en los Reyes Magos y en los símbolos navideños asociados a las tres culturas de la ciudad.

Llegada al parque Grande

Después del extraordinario recibimiento y el calor que recibieron de los zaragozanos y visitantes en su llegada a la ciudad el año pasado, Melchor, Gaspar y Baltasar ya han decidido que este primer contacto con el público tendrá lugar en el Parque Grande José Antonio Labordeta. Tal y como le han hecho saber a la alcaldesa, su deseo es que el público se congregue a las 16.00 horas del día 5 de enero en las escalinatas del Batallador para poder saludarlos en los prolegómenos de la Cabalgata.

Más fruta en Navidad

La programación navideña se completa este año con una acción de sensibilización vinculada a la alimentación saludable, desarrollada gracias al apoyo de Aragón Sabor de Verdad, marca del Gobierno de Aragón. La Navidad se convierte así en una ocasión idónea para animar a los más pequeños a consumir fruta de Aragón, que representa el 25% de la producción nacional.

Con este propósito, los niños y niñas recordarán a Sus Majestades que en la noche más mágica del año también deben apostar por fruta saludable, “porque el sabor de verdad también ayuda a repartir ilusión”. Aragón Sabor de Verdad se suma a la campaña navideña zaragozana a través de las cartas a SS. MM., disponibles en el zaguán del ayuntamiento y destinadas al Buzón Real gigante, un espacio en el que además se exhiben hasta el 6 de enero frutas y hortalizas de invierno para visibilizar la riqueza agroalimentaria del territorio.