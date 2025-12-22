Estos son los cinco vecinos ganadores de la distinción de Zaragozanos Ejemplares de este año por su comportamiento modélico

El Ayuntamiento de Zaragoza entregará el título de Zaragozano/a Ejemplar a cinco vecinos y vecinas de la ciudad, que recibirán este reconocimiento por haberse distinguido de forma extraordinaria por un comportamiento ejemplar en cualquiera de las esferas municipales. Los distinguidos son Carmen Moraga, Ester Salas, Ignacio Lahorga, José María Marteles y Ángel Guinda, a título póstumo. Como en una de las categorías se presentó más de una propuesta, el Ayuntamiento de Zaragoza lanzó una Encuesta Ciudadana en el Portal idea de Zaragoza para que la ciudadanía pudiera votar en el ámbito cultural, educativo y deportivo, donde se habían presentado tres nombres: José María Marín (91 votos), Genoveva Crespo (100 votos) y Ángel Guinda, quien ha recibido el mayor número de votos (278).

En el ámbito vecinal la elegida ha sido Carmen Moraga Rubio, a propuesta de la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza FABZ y en el ámbito social: Ester Salas Garcés, a título póstumo, a propuesta del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Aragón CERMI ARAGÓN.

Por otro lado, Ignacio Lahorga Sánchez recibirá el título a propuesta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFEDAZ; Ángel Guinda, a título póstumo, a propuesta de la Unión de Consumidores de Aragón UCA ARAGÓN; y José María Marteles, a propuesta de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Zaragoza CEPYME.

Distinción concedida por la alcaldesa de Zaragoza

La distinción la concede la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, previo dictamen de la Comisión plenaria de Participación Ciudadana y Régimen Interior. El Título de Zaragozano/a Ejemplar se hará entrega coincidiendo con la festividad de San Valero.

Todos los miembros del pleno del Consejo de la Ciudad, los representantes de la sociedad civil, las entidades sociales, vecinales, económicas y profesionales, y la Universidad de Zaragoza pueden proponer un candidato/a.

En 2023 se introdujeron novedades en las bases, como la categoría de Juventud, que se ha incluyó con el objetivo de fomentar los valores ciudadanos entre los jóvenes. Aunque no tenga una larga trayectoria, debido a su edad, también pueden acumular méritos suficientes para obtener el título. Por ello, desde entonces, siempre que sea posible, entre las propuestas se incluirá un joven de la ciudad, menor de 30 años, que haya destacado por su labor en alguno de los ámbitos de actuación de la esfera municipal