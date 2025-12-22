Estos son los números premiados en el Sorteo Extraordinario de Navidad en Zaragoza

El sorteo de Lotería de Navidad 2025 ha dejado en Aragón, a falta de concoer los últimos premios, con 25 millones de euros. Zaragoza capital ha sido una de las ciudades donde la suerte ha sonreído con casi 5 millones.

A las 10.30 horas salía el primero de los tres quintos premios de la Lotería de Navidad, el 23.112, que, junto al 60.649 y al 77.715, han dejado más de 5 millones de euros en varios puntos de Zaragoza. Las administraciones agraciadas han sido, con el 23.112, las de Coso 79-81 (1,2 millones) y de Domingo Ram, 25 (60.000 euros); con el 60.649, la de Coso, 23 (60.000 euros) y la de la calle La Salina, 1 (3'6 millones); y con el 25.412 en la de la calle Cádiz, 8 (60.000 euros).

Todos los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha repartido 2.590 millones de euros en premios entre los 185 millones de décimos emitidos (185 series de 100.000 billetes, divididos cada uno en 10 décimos). En total, el sorteo de la Lotería de Navidad del 22 de diciembre del 2025 ha otorgado premios a más de 26 millones de décimos.

Al premio Gordo de la Lotería de Navidad 2025 le corresponde un premio de 4 millones de euros a la serie, lo que equivale a 400.000 por décimo o 20.000 por cada euro jugado. El segundo premio es de 1.250.000 euros por serie (125.000 por décimo o 6.250 por euro jugado), y el tercero, de 500.000 euros por serie (50.000 por décimo o 2.500 por euro jugado).

A estos tres premios principales les siguen los dos cuartos premios, con 200.000 euros por serie (20.000 por décimo, 1.000 por euro jugado), y los ocho quintos, con 60.000 euros por serie (6.000 por serie, 300 por cada euro jugado).

Además, el premio más común del Sorteo Extraordinario de Navidad es la pedrea, en el que resultan agraciados 1.794 números y supone 1.000 euros por billete (100 por décimo, 5 por euro jugado).

También hay otros premios menores como las aproximaciones, las centenas o las dos últimas cifras de los tres premios principales. Los números anterior y posterior al Gordo, por ejemplo, se llevan 20.000 euros por billete, lo que equivale a 2.000 por décimo o 100 por cada euro jugado.

O, por último, el consuelo de lo jugado si uno no ha resultado agraciado con ninguno de estos premios, que supone recuperar la cantidad jugada.

Cómo se cobra un décimo premiado en el Sorteo Extraordinario de Navidad

Si tu décimo resulta premiado en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, debes saber dónde, cómo y hasta cuándo puedes pedir el dinero que has ganado. Aquí tienes toda la información actualizada para este año 2025.

Si el premio es menor de 2.000 € se puede cobrar en cualquier administración de Loterías adherida a la red oficial. Es la opción más rápida y cómoda para premios modestos (pedrea, terminaciones, reintegros o premios menores). En la administración suelen dar el dinero en metálico, directamente en caja.

Para los premios grandes (tercer premio, segundo, Gordo, cuartos, quintos si tienes varios décimos, etc.), el cobro debe realizarse en una entidad bancaria autorizada o en una delegación territorial de la entidad estatal. Generalmente, los bancos adheridos al convenio están preparados para gestionar estas operaciones: retienen automáticamente el importe del impuesto correspondiente y dan el resto al agraciado. En 2025 sigue vigente este procedimiento.

Si el décimo se ha adquirido a través de la web oficial de Loterías, el proceso es distinto. Los premios menores se acreditan directamente en tu cuenta virtual y, en el caso de los superiores a 2.000 € se ingresan mediante transferencia bancaria a la cuenta registrada en el perfil. En ambos casos, no es necesario acudir físicamente a ninguna administración, pero sí guardar los correos de confirmación y el resguardo digital.

Para cobrar un décimo premiado se debe presentar el décimo premiado o resguardo en buen estado así como el DNI o documento oficial de identidad. En caso de décimo compartido o participación colectiva será necesario un documento que acredite qué parte del premio te corresponde.

Importante: el derecho a cobrar los premios de la Lotería de Navidad tiene un plazo limitado a tres meses desde el día siguiente al sorteo. Es decir que, si el sorteo se celebra el 22 de diciembre de 2025, tendrás hasta finales de marzo de 2026 para reclamar. Pasado ese plazo, el premio caduca y pierdes el derecho a cobrarlo. Es importante guardar el décimo premiado (o su resguardo si fue online) en buen estado, y presentarlo dentro del plazo.