Zaragoza otorga sus primeras licencias exprés: estos son las obras que han empezado antes de su autorización definitiva

El pasado 15 de octubre, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, anunció una de las medidas estrella de su mandato. Al menos, en lo que al área de Urbanismo se refiere. Tras una reunión con distintas voces del sector de la construcción, Chueca confirmó la puesta en marcha en noviembre de una "pionera" licencia exprés que serviría para agilizar los trámites de las obras si se cumplían una serie de requisitos, ratificando así una intención que ya había anticipado en julio, en el último debate sobre el estado de la ciudad. Un mes y medio después, las dos primeras empresas que se han acogido a ese permiso especial han sido la inmologística Montepino, para la fábrica de Hitachi en el polígono Plaza, y Enjoy Wellness, una cadena deportiva que se ha adjudicado la construcción y la explotación del futuro CDM Sur, en Valdespartera.

En el primer caso, a mediados de noviembre comenzaron las obras de movimiento de tierras y cimentación hasta cota cero, que es el límite que permite esta licencia exprés. Aunque, eso sí, Montepino consiguió la licencia definitiva apenas una semana después, cuando fue aprobada por el consejo de Gerencia de Urbanismo. La tecnológica japonesa pudo, de esta forma, acelerar los plazos de entrega, que ahora están previstos para el próximo mes de julio, en unos trabajos que ejecuta la promotora inmologística Montepino.

De hecho, la intención inicial era la de empezar en septiembre, pero una serie de trámites burocráticos lo impidieron. La inversión total de Hitachi Energy en Zaragoza asciende a 30 millones de euros y su nueva nave, de 22.000 metros cuadrados y desde la que fabricará transformadores eléctricos, estará totalmente operativa dentro de un año, a finales de 2026.

En lo que respecta al futuro CDM Sur, los trabajos todavía no han empezado, pese a contar también con la licencia exprés, aunque Chueca anticipó esta semana que ya eran inminentes. Su estreno, si no hay contratiempos, está previsto para el primer trimestre de 2027 y, además de dar servicio a más de 40.000 vecinos del Distrito Sur –con un Arcosur en pleno auge urbano y demográfico–, también descongestionará los pabellones municipales, muchos de ellos saturados. Y es que la idea pasa porque la capacidad sea de 1.000 espectadores, por encima de La Granja y solo superado por el Siglo XXI y el Príncipe Felipe.

La licencia definitiva tampoco debería tardar para un CDM Sur que, además de su amplio pabellón, también contará con cuatro salas dirigidas, piscina semiolímpica, spa y vaso de aprendizaje, dos vestuarios, ludoteca y una sala de actividades para niños, zona de actividad exterior , una gran sala fitness de más de 1.100 metros cuadrados, seis pistas de pádel (cubierto y descubierto), piscinas exteriores, un solárium y una zona de juegos exterior, además de 130 aparcamientos para abonados.

Declaración responsable

Así las cosas, Montepino y Enjoy han sido por ahora las dos únicas empresas que han obtenido la autorización "inmediata" para comenzar con sus obras. Aunque la licencia exprés contempla también la posibilidad de ser solicitada por los promotores de vivienda, fuentes municipales subrayan que las licencias tradicionales van "muy ágiles" y que no ha habido peticiones todavía para conseguir la exprés.

El Ayuntamiento de Zaragoza también habilitó un modelo de declaración responsable mediante el cual anto los ciudadanos como las empresas podrán ejecutar tanto obras menores como mayores antes de conseguir la licencia definitiva, habiéndose recibido hasta el momento varias peticiones al respecto.