Brothers Studio, de emprender con 18 años a inaugurar su segunda barbería en Zaragoza: “Al no saber el riesgo, te echas pa’lante”

"Aspirábamos a mucho más", sin duda, esta es la frase que ha marcado desde la apertura de su primera barbería a Oussama Zerta y Younes Zerta, dos hermanos que decidieron dar un paso gigante en su vida y emprender de lo que de verdad les gustaba con tan solo 18 años.

"Después de cuarentena, no teníamos claro lo que queríamos hacer con nuestras vidas". Confiesan. "El rollo ese de cortarnos el pelo nos gustó y lo hablamos entre nosotros. Mi hermano estudiaba un grado medio de chapa y pintura y yo en ese momento justo acabé la E.S.O".

Así decidió, primero Oussama, y luego Younes, sacarse un curso de barbería y empezar a cortar el pelo en su casa, poco a poco, gracias al boca a boca y, todos los clientes que llegaron, consiguieron el primer paso: abrir en un local de Utebo, más concretamente en la Avenida Zaragoza.

Brothers Studio, de emprender con 18 años a inaugurar su segunda barbería: “Al no saber el riesgo, te echas pa’lante” / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

"No sabíamos los riesgos, así que echamos para delante"

Durante casi un año estuvieron trabajando en una de las avenidas principales de Utebo, hasta que decidieron que necesitaban algo más grande. "Ahí duramos un año justo, nueve meses. Nuestro objetivo era un poco más... aspirábamos a mucho más que eso". Así que decidieron trasladarse donde están ahora en la Calle de Santa Teresa, número 29, en Utebo, allí llevan desde noviembre de 2024.

Desde entonces siguen aprendiendo día a día, en especial a como gestionar un negocio, ya que, no tenían experiencia sobre esto, ni conocimientos, pero según ellos eso fue la clave de no echarse atrás. "Para mí eso es la clave para hacerlo, porque al no saber el riesgo que tienes, pues te echas pa'lante".

Entre los apoyos que tuvieron cuando decidieron hacer un negocio, destacan uno muy especial, a su madre. "Al final yo creo que la clave de todo esto es nuestra madre, porque es la que nos guía, la que nos aconseja y todo eso, y al final es el pilar fundamental en todo esto".

Listos para su segunda apertura

"Lo del tema de abrir en Zaragoza lo teníamos ya pensado desde un principio. Nosotros ya teníamos la imagen de lo que queríamos conseguir, que es agrandar el negocio, hacerlo lo más grande posible". Y poco a poco van consiguiéndolo, ya que, ahora van a abrir su segunda barbería dentro del Alcampo de Los Enlaces. Convirtiéndose así en los únicos particulares del recinto."Empezamos en Utebo porque somos de aquí y teníamos gente conocida, pero poco a poco nos ha ido viniendo gente de Zaragoza, de Miralbueno...".

"Brothers Studio" no solo es una barbería. "Vendemos un estilo propio, al final... Lo que vendemos no es un corte de pelo, es una experiencia".