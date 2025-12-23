Chueca pide a Adif por carta que mejore la seguridad de la parada del Cercanías en Casetas tras la muerte de un joven

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se ha dirigido en los últimos días a distintos organismos y ministerios dependientes del Gobierno de España para solicitar distintas cuestiones relacionadas con la movilidad, la seguridad y la vivienda. Entre otras cosas, la regidora ha remitido a una carta al presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, para que mejore la seguridad y la accesibilidad necesarias para garantizar la integruidad de los usuarios de la estación de Cercanías de Casetas, donde recientemente perdió la vida un joven cruzando las vías.

En la misiva, la alcaldesa le ha recordado al presidente de Adif que los vecinos de este barrio rural de Zaragoza, llevan años denunciando la falta de seguridad en la estación del Cercanías, motivo por el que reclaman mejoras en iluminación, sistemas de seguridad en pasos entre vías y señalización clara de los flujos ferroviarios, además de pasarelas y pasillos subterráneos para eliminar cualquier tipo de riesgo.

El tranvía hasta Arcosur

No obstante, esta no es la única cuestión en materia de movilidad que Chueca ha pedido al Gobierno de España en materia de movilidad y es que la alcaldesa ha solicitado ayuda al ministerio para poder financiar las inversiones necesarias para mejorar la red de transporte público de la ciudad. Entre las obras prioritarias, ha señalado la alcaldesa en sus redes sociales, está la ampliación de la línea del tranvía hasta Arcosur. Para ello, ha asegurado, "es imprescindible el apoyo económico del Ejecutivo central".

"Del mismo modo que se ha apoyado a otras grandes ciudades, Zaragoza va a exigir que se le dote adecuadamente como le corresponde. La movilidad es una prioridad", ha afirmado Chueca. Desde su equipo de Gobierno recuerdan que el Gobierno ya se ha implicado financieramente en otros proyectos de transporte como el metro de Sevilla y el tranvía de Palma de Mallorca.

Pero esto no es todo. Tal y como anunció hace algunos días el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, la alcaldesa ha enviado también una carta a la Sareb, el conocido como banco malo, y al Ministerio de Vivienda para que la entidad ceda al ayuntamiento suelos para hacer nuevas viviendas públicas.

Según recordaba la regidora, el Ministerio de Vivienda ha alcanzado recientemente un acuerdo con el Gobierno de Salvador Illa para que sea la Generalitat la encargada de gestionar las 13.000 viviendas y los 300 solares que la Sareb tiene en Cataluña. Chueca quiere obtener el mismo trato por parte del Ejecutivo central y más ahora cuando el Gobierno municipal ha desatascado la operación de Aceralia, donde Sareb es propietaria de la mayor parte de los suelos, donde caben 850 viviendas.