El Gobierno de Chueca intenta salvar la subvención de 700.000 euros al Real Zaragoza

El ayuntamiento dejará de ser, a efectos prácticos, patrocinador del Real Zaragoza. Los tres grupos de la oposición (PSOE, Vox y ZeC) han tumbado la subvención de 700.000 euros que el club recibía de parte de la sociedad municipal Zaragoza Deporte y que, por primera vez, dejará de percibir. Una situación que supone un traspié para la entidad, que contaba con este ingreso y que ahora podría ver incluso reducido su margen de actuación en el próximo mercado invernal que se abre en enero. Desde el Gobierno municipal del PP de Natalia Chueca, no obstante, están buscando la fórmula legal para seguir colaborando con el club -donde ha sorprendido la pérdida de la subvención-, aunque es muy complejo que se llegue a tiempo antes de que acabe el año.

En ese sentido, el PP culpa a la oposición de querer "torpedear" al Real Zaragoza, que se queda sin ayudas municipales, mientras que otros equipos de la ciudad, como el Casademont, ya han percibido las suyas. Por su parte, el resto de formaciones políticas llevan todo el año alegando que el club no ha cumplido los requisitos que exigía el contrato de patrocinio publicitario del pasado 2024, en el que el club se comprometía a realizar actividades con otros equipos de la ciudad, acciones formativas de fútbol femenino o la celebración del Memorial Carlos Lapetra (que no se celebró), entre otras cuestiones.

En cualquier caso, fuentes municipales matizan que es muy complicado llegar a tiempo y el Real Zaragoza tiene prácticamente imposible cobrar los 700.000 euros que corresponden a este 2025 y que estaban presupuestados tanto en la SAD como en Zaragoza Deporte. De este modo, en 2026 deberá tramitarse un nuevo expediente para intentar revertir una situación inédita hasta ahora. Tanto es así que este pasado lunes se celebró el último consejo de la sociedad municipal del año y esta subvención ni siquiera estuvo en el orden del día, lo que unido a los pocos días hábiles que le quedan a diciembre dificulta cualquier intento de reconducir la situación antes del 31.

El contrato debía haberse abonado en dos veces, 500.000 euros en el momento de la firma, que nunca se ha producido ya que el PSOE, Vox y ZeC han votado en contra hasta en tres consejos de Zaragoza Deporte durante este curso (hubo una cuarta vez que, pese a estar en el orden del día, se retiró), y otros 200.000 euros en la segunda quincena de diciembre. Su vigencia cubría desde el 1 de enero hasta el próximo 31 de diciembre, por lo que esta ayuda municipal al Real Zaragoza, con esta misma fórmula, no podría salir adelante ya salvo que se convocase un consejo extraordinario y algún partido cambiase su sentido del voto, lo cual es del todo improbable.

Así las cosas, Zaragoza Deporte ya no patrocinará al club, con el que lleva años colaborando, incluido el presente 2025. Entre los compromisos que debía cumplir el club se recogían varias acciones publicitarias de la mano del ayuntamiento y otras activiades relacionadas con el fútbol formativo y femenino, de forma similar a los que, supuestamente, incumplió en el pasado 2024.