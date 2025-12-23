Ya hay fecha para la apertura de dos nuevas tiendas en la Torre Outlet de Zaragoza

La Torre Outlet Zaragoza continúa ampliando su oferta de moda con la incorporación de dos nuevas marcas que abrirán sus puertas próximamente en la zona outlet del centro comercial: Harper & Neyer, firma española con un estilo casual-premium y Gisela, reconocida marca de ropa interior para hombre, mujer y niño.

Fundada en Málaga en 2013, esta Harper & Neyer ha logrado posicionarse como una marca de referencia para quienes buscan vestir con estilo sin renunciar a la comodidad ni al carácter. Harper and Neyer combina la herencia clásica con una visión moderna, cuidando cada detalle en sus prendas y colecciones.

Ubicada en el local 74 de la galería comercial, esta nueva tienda de 160 m2 es un claro ejemplo de ese compromiso con la moda, donde puedes encontrar lo mejor de la marca a precios de outlet. Como parte de su promoción de apertura, contarán con un regalo de una prenda a elección de hasta 100€ para los 5 primeros clientes y una camiseta para los siguientes 20 clientes. Las prendas de Harper & Neyer son reconocidas por ser atemporales y de calidad a un precio muy competitivo. Su gran variedad de estilos permite que cualquier persona encuentre el modelo ideal para su look diario.

La primera apertura en 2026

Por otro lado, a comienzos del 2026, La Torre Outlet Zaragoza contará con la apertura de Gisela, una marca líder en ropa interior para toda la familia aunque destaca especialmente en su línea de mujer. Llevan más de 30 años ofreciendo a sus clientes una filosofía de belleza en toda su diversidad y amplitud. Esta nueva tienda contará con un gran surtido de ropa interior y pijamas con colaboraciones como Harry Potter o Tom y Jerry, bañadores y mucho más.

“Estamos muy contentos de poder anunciar todas estas marcas que se suman a la gran familia que tenemos en La Torre Outlet Zaragoza. Los nuevos establecimientos llegan al centro comercial para completar nuestra oferta de moda casual y de ropa interior para que nuestros clientes puedan seguir disfrutando de una amplia gama de marcas“, ha destacado el director del centro, Claudio Poltera.