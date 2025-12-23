Lío en el último pleno del año en el Ayuntamiento de Zaragoza con los presupuestos sin aprobar: el PP acusa a Vox de obstaculizar la labor del Gobierno de Natalia Chueca

El último pleno de año en el Ayuntamiento de Zaragoza suele servir para dejar listos y en la rampa de salida todos aquellos proyectos que no pueden demorarse. Y en este sentido, este martes el consistorio ha dado luz verde a iniciativas tan importantes como las ordenanzas fiscales del año que viene y la modificación del Plan General para cerrar la cicatriz de Aceralia, entre otras. Sin embargo, esta última y navideña sesión ha tenido una derivada que algunos no esperaban: un encontronazo entre PP y Vox en un momento de pugna entre ambos partidos en el ámbito autonómico y estatal y cuando los presupuestos de la capital aragonesa, que en principio van a sacar adelante ambas formaciones, no se han presentado todavía. Los populares han llegado a acusar a la ultraderecha de "alinearse" con "los que pactan con Bildu" para bloquear la acción del Gobierno de Chueca.

Todo ha ocurrido debido al posicionamiento de Vox a favor de una moción de Zaragoza en Común en la que la formación de izquierdas retirar las competencias que hasta ahora tenía la concejala de Cultura, Sara Fernández, como vicepresidenta de la sociedad pública Zaragoza Cultural para poder firmar convenios de colaboración con entidades y empresas sin contar con el visto bueno del resto de formaciones políticas.

La moción de ZeC, que venía motivada por la polémica del espectáculo navideño Boreal en el Parque Grande, ha contado con el apoyo del PSOE y Vox, un partido que ya anunció hace semanas que iban a presentar un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) ante las dudas que le producía el convenio firmado entre Zaragoza Cultural y la empresa que explota Boreal.

Ataques cruzados

Según Vox y la izquierda, la cesión de miles de metros cuadrados de espacio público para cobrar entrada y sin el cobro de ninguna tasa es un contrato de prestación de servicios que tendría que haberse publicitado con transparencia y adjudicado a través de un proceso de licitación en concurrencia competitiva. Para el PP, sin embargo, se trata de una fórmula de colaboración público-privada, la misma que se usa, por ejemplo, para eximir del pago de tasas a los libreros cuando montan sus puestos en la calle el 23 de abril, según justifican.

De ahí que la concejala de Cultura, Sara Fernández, quien ha comparecido en sala de prensa para arremeter contra Vox, haya opinado que el posicionamiento de la ultraderecha tenga más que ver con una estrategia de "desgaste" al Gobierno municipal que con los reparos que la formación de Abascal lleva tiempo mostrando con respecto a este tipo de convenios, a los que el portavoz del partido en Zaragoza, Julio Calvo, califica como chiringuitos.

"Vox ha unido sus votos al PSOE y a ZeC para ir en contra de la programación cultural de la ciudad utilizando una triste excusa, puesto que contamos con todos los informes favorables para firmar este tipo de convenios. Lo que buscan es quitar competencias a este equipo de Gobierno y quieren boicotear la acción del Gobierno junto con la izquierda", ha lamentado Fernández.

Fernández ha ido más allá y ha acusado a Vox de "aliarse" con la izquierda contra el PP, cuando lo que esperan sus votantes "es que apoyen al PP". "Se han posicionado junto a los que daban a dedo la gestión de la Harinera de San José o el Buñuel y con los que pactan con Bildu", ha insistido Fernández, cuyas críticas ha replicado también el concejal delegado de Deportes, Félix Brocate, quien ha lamentado también que Vox haya "vetado" la celebración de competiciones deportivas en los últimos meses en Zaragoza.

Eventos culturales y deportivos

Así, Fernández y Brocate han opinado que todo se debe a una estrategia por parte de Vox y la izquierda para evitar que se celebren eventos tanto culturales como deportivos en Zaragoza para que el Gobierno municipal no pueda colgarse la medalla.

Sin embargo, Vox ha negado la mayor. El portavoz de la formación, Julio Calvo, ha dicho que lo único que buscan con su apoyo a la moción, que el Gobierno municipal tendrá que aplicar al haberla aprobado el pleno por mayoría, es "garantizar la transparencia en la gestión" de las sociedades municipales, que controlan "un 15% del presupuesto municipal".

"Niego la mayor. Nuestro voto en contra no busca vetar nada, lo único que estamos haciendo es buscar transparencia. No es ningún intento de boicotear nada", ha insistido Calvo, quien ha negado además que su voto junto a ZeC y el PSOE tenga algo que ver con una estrategia negociadora de cara a la aprobación de los presupuestos municipales, todavía sin presentar, ni con el contexto electoral en el que se encuentra inmerso el país.

"No tiene nada que ver. Estas críticas a Boreal las hicimos ya el año pasado con Luzir. Y ya anunciamos hace semanas, antes de que se anunciaran las elecciones, que íbamos a llevar el convenio al TACPA", ha recordado Calvo.

Sin embargo, desde el Gobierno de Chueca creen que no es así. En los corrillos que se forman en los pasillos que rodean el salón de plenos, los responsables del PP opinan que esta es una estrategia para distanciarse de los populares antes de las elecciones.