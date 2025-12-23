McDonald's abre un nuevo restaurante en Zaragoza... que competirá con otro McDonald's

McDonald's abre su 12º restaurante en Zaragoza, pero va a competir precisamente con otro McDonald's, ya que va a estar situado muy cerca del anterior. La cadena de comida rápida inaugura su segundo restaurante en Puerto Venecia, pero esta vez en el interior del centro.

En concreto, está situado en el gran local que dejó libre el Fran Beer, en la zona de cine y restauración. Competirá con el Burger King, que está a escasos dos locales de distancia, el kebab, Ribs o Taco Bell, entre otros. Pero también competirá contra sí mismo, ya que el restaurante que se encuentra a la salida del centro comercial, pegado al KFC, continuará abierto.

Es decir, uno quizá esté más destinado al público que quiere disfrutar de la cena en el propio local y el otro trabajará más para el McAuto, servicio que tiene muchos adeptos.

"Ubicado en la travesía de los Jardines Reales, 7, la inauguración ha supuesto la creación de 40 nuevos empleos y eleva a 12 el número de restaurantes de la marca en Zaragoza", asegura la compañía.

María José Sobradiel, franquiciada del restaurante, ha afirmado: “Con esta inauguración no sólo reforzamos la presencia de McDonald’s en Zaragoza, sino que también generamos 40 nuevos puestos de trabajo que representan una oportunidad para muchas familias de la zona. Se trata, por tanto, de un nuevo proyecto que supone una clara muestra de nuestro compromiso por contribuir al desarrollo local, y por ofrecer a sus vecinos un espacio en el que puedan disfrutar de buenos momentos con nosotros. Para mí es todo un orgullo hacerlo posible junto a mi equipo, a quien agradezco enormemente su trabajo y compromiso”.

El local dispone de 270 metros cuadrados, dos terrazas interiores, kioscos digitales, servicio a mesa y McCafé, adaptándose al formato mall y al elevado flujo de visitantes del centro comercial.