McDonald's abre un nuevo restaurante en Zaragoza... que competirá con otro McDonald's
La cadena inaugura su 12º establecimiento en la ciudad, pero muy próximo a otro de la cadena
McDonald's abre su 12º restaurante en Zaragoza, pero va a competir precisamente con otro McDonald's, ya que va a estar situado muy cerca del anterior. La cadena de comida rápida inaugura su segundo restaurante en Puerto Venecia, pero esta vez en el interior del centro.
En concreto, está situado en el gran local que dejó libre el Fran Beer, en la zona de cine y restauración. Competirá con el Burger King, que está a escasos dos locales de distancia, el kebab, Ribs o Taco Bell, entre otros. Pero también competirá contra sí mismo, ya que el restaurante que se encuentra a la salida del centro comercial, pegado al KFC, continuará abierto.
Es decir, uno quizá esté más destinado al público que quiere disfrutar de la cena en el propio local y el otro trabajará más para el McAuto, servicio que tiene muchos adeptos.
"Ubicado en la travesía de los Jardines Reales, 7, la inauguración ha supuesto la creación de 40 nuevos empleos y eleva a 12 el número de restaurantes de la marca en Zaragoza", asegura la compañía.
María José Sobradiel, franquiciada del restaurante, ha afirmado: “Con esta inauguración no sólo reforzamos la presencia de McDonald’s en Zaragoza, sino que también generamos 40 nuevos puestos de trabajo que representan una oportunidad para muchas familias de la zona. Se trata, por tanto, de un nuevo proyecto que supone una clara muestra de nuestro compromiso por contribuir al desarrollo local, y por ofrecer a sus vecinos un espacio en el que puedan disfrutar de buenos momentos con nosotros. Para mí es todo un orgullo hacerlo posible junto a mi equipo, a quien agradezco enormemente su trabajo y compromiso”.
El local dispone de 270 metros cuadrados, dos terrazas interiores, kioscos digitales, servicio a mesa y McCafé, adaptándose al formato mall y al elevado flujo de visitantes del centro comercial.
- El ministro Óscar Puente, sobre Aragón: 'Zaragoza será la primera ciudad preparada para que el AVE pueda ir a 350 km/h
- Aragón se alía con los quintos premios: la Lotería de Navidad 2025 reparte más de 14 millones de euros en varios puntos de la comunidad
- Llima, el restaurante de Zaragoza donde probar la verdadera paella valenciana: 'El valenciano auténtico te dice el pollo, el conejo y la verdura que toca
- La antigua calle de Zaragoza donde el comercio local resiste a las franquicias
- La Guardia Civil busca a un montañero de casi 70 años desaparecido en El Moncayo
- El Amanecer, el nuevo bar de tapas del Actur que triunfa con sus bolas rellenas: 'Hemos reinventado la bola de patata tradicional
- Zaragoza vive su amanecer más especial del año: así se ha visto el solsticio de invierno en la calle Mayor
- La FIMA 2026 refuerza su perfil tecnológico y confirma la vuelta de un gigante del los tractores