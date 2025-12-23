El personal del Sepe en la provincia de Zaragoza alerta sobre la lentitud y los fallos en la gestión de sus subsidios

La plantilla del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) en la provincia de Zaragoza ha denunciado públicamente el deficiente funcionamiento del programa informático Alma, desarrollado por la empresa Deloitte por encargo del Ministerio de Trabajo y Economía Social para la gestión de los subsidios por desempleo.

La denuncia se formalizó mediante una recogida y presentación de firmas ante la Dirección General del Sepe y la Subdirección General de Prestaciones por Desempleo, cuando se cumplían nueve meses desde la puesta en marcha de la aplicación, coincidiendo con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, destinado a la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo.

Según el personal del organismo, Alma “no ha supuesto ninguna mejora y es incapaz de responder a las necesidades reales de la gestión de las prestaciones”, una situación que repercute directamente en la atención que se presta a la ciudadanía. Entre los principales problemas, destacan la imposibilidad de realizar cruces con bases de datos y con otras aplicaciones informáticas, lo que provoca un aumento significativo de los tiempos de resolución de los expedientes.

Interior de una de las oficinas del Sepe / Jesús Hellín - Europa Press

Los trabajadores subrayan la especial gravedad de estas deficiencias durante los llamados "periodos de nómina", que se concentran a principios y finales de cada mes, momentos clave para garantizar el cobro puntual de las prestaciones. “La falta de interoperabilidad del sistema incrementa de forma injustificada la demora en las resoluciones”, advierten.

Asimismo, denuncian que se trata de una herramienta “ineficaz, poco intuitiva y con múltiples errores de base”, como el hecho de estar diseñada en torno a la persona beneficiaria y no a la prestación en sí, lo que, según señalan, “imposibilita su correcto desarrollo futuro”. En este sentido, aseguran que las supuestas mejoras introducidas hasta ahora “se han limitado a simples apaños que no solucionan la problemática de fondo”.

A esta situación se suma la nueva normativa en materia de subsidios, que obliga a muchos usuarios a realizar trámites constantes de reanudación de sus prestaciones, incrementando aún más la carga de trabajo de un organismo que ya sufre un importante déficit de plantilla.

Ante lo que consideran una grave problemática laboral y organizativa, los empleados del Sepe han reclamado la paralización del uso del programa Alma para la gestión, tramitación y reconocimiento de las prestaciones, así como una dotación adecuada de medios humanos y técnicos “para garantizar una atención digna y eficaz a los ciudadanos”.

Fachada de una oficina del Sepe / Marta Fernández Jara - Europa Press

Lejos de mejorar, los problemas se han agravado con el paso del tiempo. Tras más de un año desde su implantación, la convivencia de Alma con otras aplicaciones informáticas “se ha vuelto insostenible”, provocando una enorme lentitud generalizada y dificultando seriamente el trabajo diario del personal.

Como consecuencia, el personal del Sepe se ve obligado a prescindir de aplicaciones que funcionaban de manera razonablemente correcta y sustituirlas por remedios improvisados y menos eficientes, lo que dificulta todavía más la correcta y rápida gestión de las prestaciones por desempleo, especialmente en la atención directa al público.