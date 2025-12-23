Así quedará la calle Barrera en el barrio Puerta de Soria de Calatayud tras las obras de pavimentación

Las obras de pavimentación y sustitución de redes en la calle Barrera han salido hoy a licitación por un importe de 146.190,65 euros incluido el IVA. Es un proyecto que llevará a la renovación y reforma de las calles Barrera y Morería con el propósito de generar unas vías y espacios renovados, más funcionales, y atractivos estéticamente.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de tres meses y las empresas interesadas en llevarlas a cabo pueden presentar sus propuestas hasta el 13 de enero.

La calle Barrera presenta pavimentos muy deteriorados y las redes de servicios urbanos están obsoletas por su antigüedad lo que lleva a su sustitución completa aprovechando para dotarlas de más capacidad.

Por otra parte, el cableado aéreo en la zona que afea este espacio público se eliminará, y se van a dotar de más espacios verdes como se viene haciendo en todas las reformas que se están ejecutando en la ciudad, además de sustituir el mobiliario urbano.

La obra en cuestión afectará a la calle Barrera y el tramo inicial de la calle Morería que forman parte del Plan Especial de Reforma Interior del Centro Histórico Artístico.

El concejal de Urbanismo, Patrimonio y Vivienda, José Manuel Gimeno ha señalado que tras la reforma tendrá más protagonismo el peatón al eliminarse la tradicional sección viaria con aceras laterales por una plataforma: "El nuevo diseño pretende propiciar tanto el paseo como la estancia en comunidad y el encuentro vecinal y social".