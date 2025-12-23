Denuncian el robo de parte de la decoración de un restaurante de Zaragoza: "No contentos con eso pusieron una reseña vacilando"

El restaurante Gamberro en Zaragoza es uno de los más populares de la ciudad. El restaurante, que aunque no cuenta con estrella Michelin, está recomendado en la Guía, cuenta con una destacada cocina de autor. El menú de degustación cuenta con 17 pases y los caracterizan tres pilares fundamentales: el producto, la técnica y el concepto.

Otra de las cosas que destaca en este restaurante es la decoración, aunque sus paredes están pintadas de gris, el toque se lo da los cuadros con astronautas, aunque el mayor atractivo de su decoración son sus pequeños patos de goma diseñados de diferentes maneras, desde un patito de "empresario" hasta uno con una equipación de béisbol.

El robo del patito de goma

Hace apenas 5 días contaban una anécdota algo "curiosa" sobre el hurto de un patito de goma de su decoración. Se trata más concretamente de un pato de goma con diseño de Batman. "La gente se piensa que no sabemos los que tenemos y no se va a dar cuenta". Cuenta María, una de las propietarias del restaurante. "Sabemos donde están todos".

"Miras las cámaras y ves como se meten al pato al bolsillo". Confiesa Marta, cuando vieron a uno de sus clientes robar delante de las cámaras de seguridad ese pato de goma en específico, así que fueron a hablar con el cliente. "Entonces a él sí que lo llamamos, y dijo que no. No contentos con el pollo que montamos en la puerta, que parecíamos verduleros, puso una reseña", relata la situación que se vivió ese dia en el restaurante por ese patito, aunque no satisfecho puso una reseña enseñando el patito y con todo en la máxima puntación.

La reseña de Google

"Pusieron una reseña en Google vacilando con el patito", y es que, además de no contentos con no devolver el objeto del restaurante que había robado del restaurante, hicieron gracias de ello a través de la plataforma de reseñas en Google.

"Soy Javier, un chico un poco gamberro que cenó ayer. Tengo el pato, está muy bien cuidado con su piscina. Antes estaba triste en su estantería, le ha cambiado la vida. Un besico". Esta es la reseña que va a acompañada junto a una foto de dicho pato de goma en una bandeja con agua.