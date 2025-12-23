Estos son los horarios especiales del transporte público en Zaragoza durante las noches del 24 y 31 de diciembre

Con motivo de las fiestas navideñas, algunos servicios públicos municipales modificarán parcialmente sus horarios para facilitar la conciliación familiar de los trabajadores de las respectivas contratas.

Como es habitual, la recogida de residuos nocturna no se realizará los días 24 ni 31 de diciembre. Antes de cada una de estas fechas señaladas se realizará un repaso general en toda la red de contenedores y áreas de aportación distribuidas por toda la ciudad. En todo caso, se recuerda que es necesario no sacar la basura domiciliaria el día 24 de diciembre (ni el 31) y esperar al día siguiente para evitar acumulaciones en la vía pública. Asimismo, es importante colaborar en el plegado de las cajas de cartón para garantizar el máximo aprovechamiento de los contenedores. Se recuerda que, en todo caso, está prohibido dejar residuos fuera de los contenedores.

Respecto al autobús urbano, los días 24 y 31 de diciembre el servicio de bus urbano tendrá las mismas frecuencias que cualquier otro día laborable, pero finalizará antes. Todos los autobuses que lleguen a terminal a partir de las 21:00 horas finalizarán su servicio, retirándose a cocheras.

Las noches de Nochebuena y Nochevieja, es decir, la del 24 al 25 de diciembre y la del 31 de diciembre al 1 de enero, habrá servicio de bus nocturno (búho) y, además, el de Nochevieja estará reforzado con el doble de autobuses.

Los días 25 de diciembre y 1 de enero, al tratarse de festivos, el servicio de bus urbano tendrá las mismas frecuencias que cualquier otro día de las mismas características, pero el inicio de los servicios se retrasará respecto a los horarios habituales. Toda la información está disponible en la web de Avanza.

En cuanto al Tranvía de Zaragoza, se ponen en marcha servicios especiales para poder disfrutar de la Navidad. Por una parte, el servicio nocturno del tranvía, que se extiende hasta las 01.30 horas, está disponible los días de más actividad, concretamente 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de diciembre; y 2, 3 y 5 de enero.

El 24 de diciembre, Nochebuena, la última salida de tranvías desde las dos terminales (Mago de Oz y Avenida de la Academia) se realizará a las 21.00.

El 31 de diciembre, Nochevieja, la última salida de tranvías desde las dos terminales (Mago de Oz y Avenida de la Academia) también se realizará a las 21.00. Pero posteriormente, a las 00.07, se reanudará el servicio y se mantendrá durante toda la noche.

El 5 de enero, coincidiendo con la Cabalgata de Reyes, el servicio se verá interrumpido parcialmente entre las paradas de César Augusto y plaza de España.

La información completa y actualizada está disponible en la sede electrónica de Los Tranvías de Zaragoza.